14:04 17 Мая 2020
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR19.26
  • USD17.85
  • RUB0.24
  • RON3.98
  • UAH0.67
Поиск
Протест ветеранов вооруженного конфликта на Днестре

Новый ультиматум комбатантов на площади Кишинева - политические требования

© Sputnik / Александр Суру
Общество
Получить короткую ссылку
81723
Sputnik
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20200517/30275526/novye-trebovaniya-kombatantov-na-ploschadi-kishineva-politicheskie-trebovaniya.html

Участники несанкционированного протеста в центре Кишинева перешли от социальных требований к политическим заявлениям.

КИШИНЕВ, 17 мая - Sputnik. На площади Великого Национального собрания в Кишиневе, несмотря на карантинные ограничения в связи с опасностью распространения коронавируса, проходит протест ветеранов вооруженного конфликта на Днестре. 

Сначала "комбатанты" выступали лишь с социальными требованиями - повысить выплаты каждому из них до 3 тысяч леев и обеспечить бесплатными полисами обязательного медицинского страхования, однако позже начали звучать и политические заявления.
Протест у здания правительства, архивное фото.
© Sputnik / Miroslav Rotari
Под защитой "буздугана": почему "комбатанты" разозлили кишиневцев

Протестующие требуют отставки правительства страны, роспуска парламента, проведения досрочных выборов в высший законодательный орган республики. 

Протестующие заявили, что не уйдут с центральной площади Кишинева, пока к ним на диалог не выйдет премьер-министр Ион Кику или кто-то из представителей действующей власти. 

Несмотря на запрет Комиссии по чрезвычайным ситуациям в здравоохранении, участники приднестровского вооруженного конфликта уже нарушили требование властей - не устраивать массовых манифестаций более 100 человек.

Организаторы акции также ожидают, что к ним в ближайшие часы присоединятся их единомышленники и сторонники. Протест не был согласован с мэрией Кишинева и носит спонтанный характер.

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova

По теме

В центре Кишинева протестуют комбатанты, нарушая карантин
Заявления Кику после встречи с "комбатантами" - будет создана рабочая группа
Под защитой "буздугана": почему "комбатанты" разозлили кишиневцев
Теги:
приднестровский конфликт, ветераны, требования


Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости



Колумнисты
Пресс-центр
Мультимедиа
Самое красивое и точное на свете: 85 лет московскому метро
Супергерои среди нас: в Санкт-Петербурге появился стрит-арт в поддержку врачей
Глиняные барельефы врачей-супергероев на фасадах домов Петербурга - видео
Sputnik Молдова 5 лет
Sputnik Молдова: 5 лет на орбите - полет нормальный

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться