Новый ультиматум комбатантов на площади Кишинева - политические требования

Участники несанкционированного протеста в центре Кишинева перешли от социальных требований к политическим заявлениям.

КИШИНЕВ, 17 мая - Sputnik. На площади Великого Национального собрания в Кишиневе, несмотря на карантинные ограничения в связи с опасностью распространения коронавируса, проходит протест ветеранов вооруженного конфликта на Днестре.

Сначала "комбатанты" выступали лишь с социальными требованиями - повысить выплаты каждому из них до 3 тысяч леев и обеспечить бесплатными полисами обязательного медицинского страхования, однако позже начали звучать и политические заявления. © Sputnik / Miroslav Rotari Под защитой "буздугана": почему "комбатанты" разозлили кишиневцев

Протестующие требуют отставки правительства страны, роспуска парламента, проведения досрочных выборов в высший законодательный орган республики.

Протестующие заявили, что не уйдут с центральной площади Кишинева, пока к ним на диалог не выйдет премьер-министр Ион Кику или кто-то из представителей действующей власти.

Несмотря на запрет Комиссии по чрезвычайным ситуациям в здравоохранении, участники приднестровского вооруженного конфликта уже нарушили требование властей - не устраивать массовых манифестаций более 100 человек.

Организаторы акции также ожидают, что к ним в ближайшие часы присоединятся их единомышленники и сторонники. Протест не был согласован с мэрией Кишинева и носит спонтанный характер.

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