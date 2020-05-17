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Врач в стоматологической поликлинике

Долой кариес - граждане Молдовы снова могут посещать стоматологов и не только

© Sputnik / Кирилл Брага
Общество
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Sputnik
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20200517/30276205/doloy-karies-grazhdane-moldovy-vnov-mogut-poyti-k-stomatologu.html

Согласно решению Комиссии по чрезвычайной ситуации в здравоохранении, в республике возобновляется работа стоматологических клиник, граждане могут обратиться за медицинской помощью и в ряде других случаев.

КИШИНЕВ, 17 мая - Sputnik. С понедельника в республике возобновляется работа стоматлогических клиник, граждане могут обратиться к врачам по вопросам иммунизации, амбулаторного лечения, проведения легких операционных вмешательств без применения общего наркоза. Соответствующее решение приняли члены Комиссии по чрезвычайным ситуациям в здравоохранении. 

С 17 мая возобновили свою работу после чрезвычайного положения и медицинские комиссии по оценке состояния здоровья автоводителей, призывников, претендентов на ношение личного оружия, установлению степени инвалидности граждан.
Роман Ботнарь
© Photo : Из личного архива Романа Ботнаря
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Запись на прием к врачам должна осуществляться удаленно, по предварительному звонку. Являться на прием к медикам жители страны обязаны, соблюдая меры карантинной предосторожности - в защитных масках и перчатках, обрабатывая руки дезинфицирующим, спиртосодержащим гелем. 

На протяжении чрезвычайного положения, которое закончилось в Молдове 15 мая, все граждане страны могли получить скорую медицинскую помощь, вызвав экипаж срочной медслужбы или семейного врача на дом.

В Молдове действует чрезвычайное положение в здравоохранении. В сети запущен флешмоб #оставайсядома, #staiacasa.

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Теги:
врачи, стоматологи


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