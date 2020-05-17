Долой кариес - граждане Молдовы снова могут посещать стоматологов и не только

Согласно решению Комиссии по чрезвычайной ситуации в здравоохранении, в республике возобновляется работа стоматологических клиник, граждане могут обратиться за медицинской помощью и в ряде других случаев.

КИШИНЕВ, 17 мая - Sputnik. С понедельника в республике возобновляется работа стоматлогических клиник, граждане могут обратиться к врачам по вопросам иммунизации, амбулаторного лечения, проведения легких операционных вмешательств без применения общего наркоза. Соответствующее решение приняли члены Комиссии по чрезвычайным ситуациям в здравоохранении.

С 17 мая возобновили свою работу после чрезвычайного положения и медицинские комиссии по оценке состояния здоровья автоводителей, призывников, претендентов на ношение личного оружия, установлению степени инвалидности граждан. © Photo : Из личного архива Романа Ботнаря Как уйти от стоматолога, не заразившись СПИДом

Запись на прием к врачам должна осуществляться удаленно, по предварительному звонку. Являться на прием к медикам жители страны обязаны, соблюдая меры карантинной предосторожности - в защитных масках и перчатках, обрабатывая руки дезинфицирующим, спиртосодержащим гелем.

На протяжении чрезвычайного положения, которое закончилось в Молдове 15 мая, все граждане страны могли получить скорую медицинскую помощь, вызвав экипаж срочной медслужбы или семейного врача на дом.

В Молдове действует чрезвычайное положение в здравоохранении. В сети запущен флешмоб #оставайсядома, #staiacasa.

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