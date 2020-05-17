Комбатанты протестовали у здания парламента - звучали политические лозунги

Ветераны вооруженного конфликта на Днестре, которые вышли утром в воскресенье на протест, переместились к зданию высшего законодательного органа страны.

КИШИНЕВ, 17 мая - Sputnik. Ветераны вооруженного конфликта на Днестре, вышедшие на протест на площадь Великого Национального собрания в Кишиневе, требуют роспуска парламента, отставки руководства страны.

После пикета задания правительства, комбатанты направились к парламенту. Если до этого протестующие требовали увеличения месячного пособия до 3 тысяч леев и предоставления бесплатных полисов обязательного медицинского страхования, то позже прозвучали политические заявления.

Среди них - роспуск нынешнего состава парламента, проведение досрочных парламентских выборов, отставка президента и правительства республики. © Sputnik / Miroslav Rotari Под защитой "буздугана": почему "комбатанты" разозлили кишиневцев

Протестующие заявили, что не уйдут из центра Кишинева, пока к ним на диалог не выйдет премьер-министр Ион Кику или кто-то из представителей действующей власти.

Несмотря на запрет Комиссии по чрезвычайным ситуациям в здравоохранении, участники приднестровского вооруженного конфликта уже нарушили требование властей - не устраивать массовых манифестаций более 100 человек.

Протестующие поблагодарили сотрудников полиции за то, что к ним не были применены штрафные санкции за организацию манифестации численностью более 100 человек. Пресс-секретари столичной полиции пообещали корреспондентам Sputnik Молдова выйти с разъяснением ситуации в ближайшее время.

В Молдове действует чрезвычайное положение в здравоохранении. В сети запущен флешмоб #оставайсядома, #staiacasa.

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