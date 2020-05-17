Комбатанты протестовали у здания парламента - звучали политические лозунги

КИШИНЕВ, 17 мая - Sputnik. Ветераны вооруженного конфликта на Днестре, вышедшие на протест на площадь Великого Национального собрания в Кишиневе, требуют роспуска парламента, отставки руководства страны.
После пикета задания правительства, комбатанты направились к парламенту. Если до этого протестующие требовали увеличения месячного пособия до 3 тысяч леев и предоставления бесплатных полисов обязательного медицинского страхования, то позже прозвучали политические заявления.
Среди них - роспуск нынешнего состава парламента, проведение досрочных парламентских выборов, отставка президента и правительства республики.© Sputnik / Miroslav Rotari
Протестующие заявили, что не уйдут из центра Кишинева, пока к ним на диалог не выйдет премьер-министр Ион Кику или кто-то из представителей действующей власти.
Несмотря на запрет Комиссии по чрезвычайным ситуациям в здравоохранении, участники приднестровского вооруженного конфликта уже нарушили требование властей - не устраивать массовых манифестаций более 100 человек.
Протестующие поблагодарили сотрудников полиции за то, что к ним не были применены штрафные санкции за организацию манифестации численностью более 100 человек. Пресс-секретари столичной полиции пообещали корреспондентам Sputnik Молдова выйти с разъяснением ситуации в ближайшее время.
В Молдове действует чрезвычайное положение в здравоохранении. В сети запущен флешмоб #оставайсядома, #staiacasa.
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