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Город Кишинев на самоизоляции

Примэрия Кишинева отреагировала на протест комбатантов в центре столицы

© Photo : Miroslav Rotari.
Общество
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Sputnik
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20200517/30276945/primeriya-kishineva-otreagirovala-na-protest-kombatantov-v-tsentre-stolitsy.html

Столичные власти высказались о нарушении карантинных ограничений в ходе манифестации участников вооруженного конфликта на Днестре, которые вышли на протест в центре Кишинева, их - более 50 человек, вопреки решению Комиссии по ЧС в здравоохранении.

КИШИНЕВ, 17 мая - Sputnik. Примэрия муниципия Кишинев напомнила, что, в связи со сложной эпидемиологической ситуацией в стране, вызванной распространением коронавируса нового типа, массовые собрания и манифестации являются фактором риска, а усилия властей по противодействию COVID-19 становятся менее действенными.

Протест ветеранов вооруженного конфликта на Днестре
© Sputnik / Александр Суру
В центре Кишинева протестуют комбатанты, нарушая карантин

Соответствующая реакция от муниципалитета последовала после того, как в центре Кишинева собралось на протестную акцию более сотни участников вооруженного конфликта на Днестре, которые сначала выдвигали лишь требования о предоставлении более широких социальных гарантий, а затем перешли и к политическим лозунгам, заявляя о необходимости отставки правительства и президента и проведении досрочных парламентских выборов.

"Организаторы протеста в центре Кишинева не получили разрешения от примэрии муниципия. Не бло представлено ни одного запроса на организацию манифестации", - заявил для Sputnik вице-примар Илие Чебан. 

Национальное агентство общественного здоровья напоминает, что карантинные ограничения, которые исключили массовые собрания в Молдове, оказались эффективными в борьбе с распространением вируса нового типа. В ведомстве подчеркнули, что в Кишиневе, который занимает первое место в стране по распространению COVID-19, манифестации и митинги являются опасными прецедентами. 

В Молдове действует чрезвычайное положение в здравоохранении. В сети запущен флешмоб #оставайсядома, #staiacasa.

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Теги:
реакция, примэрия, требования, протестующие, Кишинев, протест


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