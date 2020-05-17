16:45 17 Мая 2020
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR19.26
  • USD17.85
  • RUB0.24
  • RON3.98
  • UAH0.67
Поиск
Протест ветеранов вооруженного конфликта на Днестре

Реакция полиции - комбатантов накажут за несоблюдение норм карантина

© Sputnik / Александр Суру
Общество
Получить короткую ссылку
84 0 0
Sputnik
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20200517/30278539/reaktsiya-politsii-kombatantov-nakazhut-za-nesoblyudenie-norm-karantina.html

В правоохранительных органах сообщили, что протестовавшие пренебрегли решениями Комиссии по чрезвычайной ситуации в здравоохранении и понесут административное наказание.

КИШИНЕВ, 17 мая - Sputnik. Ветераны вооруженного конфликта на Днестре, которые в воскресенье вышли на протестную акцию, нарушили решение Комиссии по чрезвычайной ситуации в здравоохранении, собравшись большой группой, численность которой составляла более 200 человек. Об этом заявили в полиции. 

Флаг Республики Молдова
© Sputnik / Miroslav Rotari
Комбатанты протестовали у здания парламента - звучали политические лозунги

Во время карантина власти Молдовы разрешили манифестации, в котрой должно было быть менее 50 человек. Организаторы акции обязались соблюдать все карантинные меры безопасности: ношение медицинских масок, соблюдение социальной дистанции более одного метра.

В полиции сообщили, что организаторы акции должны были заранее зарегистрировать протестующих, включая в список следующие данные: фамилии и имя манифестантов, номера их удостоверений личности (IDNP), адреса электронной почты и домашние адреса. 

"Полиция зафиксировала все нарушения, которые квалифицируются по статье 76 Кодекса об административных правонарушениях Молдовы", - сказано в сообщении правоохранительных органов. 

Корреспондент Sputnik Молдова побывавший на событии, сообщил, что далеко не все участники манифестации соблюдали требуемую в эпидемиологических условиях социальную дистанцию, а медицинские маски носили неправильно, что называется, для вида. 

Не было разрешения у организаторов акции и от примэрии муниципия Кишинев. "Организаторы протеста в центре Кишинева не получили разрешения от примэрии муниципия. Не было представлено ни одного запроса на организацию манифестации", - заявил для Sputnik вице-примар Илие Чебан.

Протест ветеранов вооруженного конфликта на Днестре начался утром в воскресенье. Сначала они выступали с требованиями о расширении социальных льгот, после этого лозунги сменились на политические.

"Комбатанты" потребовали отставки правительства и президента, роспуска парламента и проведения досрочных выборов.

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova

По теме

Примэрия Кишинева отреагировала на протест комбатантов в центре столицы
Комбатанты протестовали у здания парламента - звучали политические лозунги
Новый ультиматум комбатантов на площади Кишинева
Теги:
протест, комбатанты, наказание, полиция


Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости



Колумнисты
Пресс-центр
Мультимедиа
Самое красивое и точное на свете: 85 лет московскому метро
Опубликовано видео допроса лиц, пытавшихся осквернить акцию "Бессмертный полк"
Sputnik Молдова 5 лет
Sputnik Молдова: 5 лет на орбите - полет нормальный

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться