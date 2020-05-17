Реакция полиции - комбатантов накажут за несоблюдение норм карантина

В правоохранительных органах сообщили, что протестовавшие пренебрегли решениями Комиссии по чрезвычайной ситуации в здравоохранении и понесут административное наказание.

КИШИНЕВ, 17 мая - Sputnik. Ветераны вооруженного конфликта на Днестре, которые в воскресенье вышли на протестную акцию, нарушили решение Комиссии по чрезвычайной ситуации в здравоохранении, собравшись большой группой, численность которой составляла более 200 человек. Об этом заявили в полиции.

Во время карантина власти Молдовы разрешили манифестации, в котрой должно было быть менее 50 человек. Организаторы акции обязались соблюдать все карантинные меры безопасности: ношение медицинских масок, соблюдение социальной дистанции более одного метра.

В полиции сообщили, что организаторы акции должны были заранее зарегистрировать протестующих, включая в список следующие данные: фамилии и имя манифестантов, номера их удостоверений личности (IDNP), адреса электронной почты и домашние адреса.

"Полиция зафиксировала все нарушения, которые квалифицируются по статье 76 Кодекса об административных правонарушениях Молдовы", - сказано в сообщении правоохранительных органов.

Корреспондент Sputnik Молдова побывавший на событии, сообщил, что далеко не все участники манифестации соблюдали требуемую в эпидемиологических условиях социальную дистанцию, а медицинские маски носили неправильно, что называется, для вида.

Не было разрешения у организаторов акции и от примэрии муниципия Кишинев. "Организаторы протеста в центре Кишинева не получили разрешения от примэрии муниципия. Не было представлено ни одного запроса на организацию манифестации", - заявил для Sputnik вице-примар Илие Чебан.

Протест ветеранов вооруженного конфликта на Днестре начался утром в воскресенье. Сначала они выступали с требованиями о расширении социальных льгот, после этого лозунги сменились на политические.

"Комбатанты" потребовали отставки правительства и президента, роспуска парламента и проведения досрочных выборов.

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