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Accident la Călărași

В Сети появились видеокадры смертельного ДТП в центре Кишинева

© Photo : IP Călărași
Общество
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Sputnik
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20200517/30278622/v-seti-poyavilis-videokadry-smertelnogo-dtp-v-tsentre-kishineva.html

Камеры видеонаблюдения запечатлели момент трагического дорожно-транспортного происшествия, случившегося минувшей ночью в Кишиневе. Инцидент привел к гибели двоих людей.

КИШИНЕВ, 17 мая - Sputnik. В ночь с субботу на воскресенье произошла одна из самых трагических аварий за последний месяц, которая имела место в молдавской столице. В Сети появилась съемка фатального момента столкновения: на полной скорости автомобиль влетел в другой, затем в мгновение ока произошла цепная авария. Удар был такой силы, что одну из машин отбросило на 8-9 метров от места столкновения. 

В результате аварии, произошедшей на перекрестке проспекта Штефана чел Маре и улицы Измаильской, два человека погибли.

Как сообщили корреспонденту Sputnik Молдова в столичной полиции, основными причинами фатального ДТП, случившегося на перекрестке улиц Штефан чел Маре и Измаил, оказалось несоблюдение правил дорожного движения и безответственное поведение за рулем. 

Участниками ДТП стали 27-летний водитель автомобиля "Audi" и 39-летний шофер машины такси модели "Toyota".

В такси находился пассажир. В результате инцидента на дороге машина марки "Audi" врезалась в автомобиль модели "Dacia Logan", за рулем которого находился 40-летний мужчина. Машина румынского производства врезалась в автомобиль "Wolkswagen", припаркованный на обочине.

В результате страшного ДТП водитель машины "Toyota" скончался на месте, а пассажирка, сидевшая рядом, позже ушла из жизни в больнице из-за полученных травм. Заведено уголовное дело, ведется следствие.

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Теги:
Кишинев, ДТП, кадры, видео


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