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Общее количество зараженных COVID-19 в Молдове превысило 6 тысяч

© Sputnik / Григорий Сысоев
Общество
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Тема:
Коронавирус нового типа распространяется по миру (1103)
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Sputnik
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20200517/30278910/novye-dannye-ot-minzdrava-v-moldove-126-novykh-sluchaev-zarazheniya-COVID-19.html

Минздрав опубликовал очередные данные: в республике 126 новых случаев заражения коронавирусной инфекции, и еще 2 летальных исхода.

КИШИНЕВ, 17 мая - Sputnik. За последние сутки в Молдове зафиксированы еще 126 лабораторно подтвержденных случаев инфицирования COVID-19, сообщили в Минздраве.

В воскресенье были проведены тысяча 933 теста на выявление коронавируса, из них 184 - повторные. По данным профильного ведомства, всего за весь период пандемии число заболевших COVID-19 граждан составило 6 тысяч 60.
Poliţia de Frontieră
© Photo : Facebook / Poliţia de Frontieră
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Среди зараженных за минувшие сутки есть 24 сотрудника системы здравоохранения: 6 врачей, 11 медсестер, 6 человек из обслуживающего персонала клиник и 1 фармацевт. 

Вместе с тем, к вечеру воскресенья зафиксированы еще 2 летальных исхода, вызванных осложнениями хронических заболеваний на фоне вирусной атаки. Речь идет о 63-летней женщине из Унген и одной из жительниц приднестровского региона.

За весь период пандемии в Молдове от коронавируса полностью выздоровели и были выписаны из инфекционных стационаров две тысячи 408 человек. 

В Молдове действует чрезвычайное положение в здравоохранении. В сети запущен флешмоб #оставайсядома, #staiacasa.

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Тема:
Коронавирус нового типа распространяется по миру (1103)

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Теги:
Молдова, эпидемия, коронавирус


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