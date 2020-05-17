Общее количество зараженных COVID-19 в Молдове превысило 6 тысяч

Минздрав опубликовал очередные данные: в республике 126 новых случаев заражения коронавирусной инфекции, и еще 2 летальных исхода.

КИШИНЕВ, 17 мая - Sputnik. За последние сутки в Молдове зафиксированы еще 126 лабораторно подтвержденных случаев инфицирования COVID-19, сообщили в Минздраве.

Среди зараженных за минувшие сутки есть 24 сотрудника системы здравоохранения: 6 врачей, 11 медсестер, 6 человек из обслуживающего персонала клиник и 1 фармацевт.

Вместе с тем, к вечеру воскресенья зафиксированы еще 2 летальных исхода, вызванных осложнениями хронических заболеваний на фоне вирусной атаки. Речь идет о 63-летней женщине из Унген и одной из жительниц приднестровского региона.

За весь период пандемии в Молдове от коронавируса полностью выздоровели и были выписаны из инфекционных стационаров две тысячи 408 человек.

В Молдове действует чрезвычайное положение в здравоохранении. В сети запущен флешмоб #оставайсядома, #staiacasa.

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