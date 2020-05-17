Общее количество зараженных COVID-19 в Молдове превысило 6 тысяч

КИШИНЕВ, 17 мая - Sputnik. За последние сутки в Молдове зафиксированы еще 126 лабораторно подтвержденных случаев инфицирования COVID-19, сообщили в Минздраве.
В воскресенье были проведены тысяча 933 теста на выявление коронавируса, из них 184 - повторные. По данным профильного ведомства, всего за весь период пандемии число заболевших COVID-19 граждан составило 6 тысяч 60.
Среди зараженных за минувшие сутки есть 24 сотрудника системы здравоохранения: 6 врачей, 11 медсестер, 6 человек из обслуживающего персонала клиник и 1 фармацевт.
Вместе с тем, к вечеру воскресенья зафиксированы еще 2 летальных исхода, вызванных осложнениями хронических заболеваний на фоне вирусной атаки. Речь идет о 63-летней женщине из Унген и одной из жительниц приднестровского региона.
За весь период пандемии в Молдове от коронавируса полностью выздоровели и были выписаны из инфекционных стационаров две тысячи 408 человек.
В Молдове действует чрезвычайное положение в здравоохранении. В сети запущен флешмоб #оставайсядома, #staiacasa.
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