Карантин, подернутый протестом: как проходила манифестация в Кишиневе

Пасмурный воскресный день стал немного шумным в Кишиневе - ветераны вооруженного конфликта на Днестре проводили протестную акцию, несмотря на карантинные ограничения.

КИШИНЕВ, 17 мая - Sputnik. Воскресный день начался с протестов, на центральной площади столицы собрались сотни участников вооруженного конфликта на Днестре.

Началось все с нарушений

Несколько сотен протестующих, вопреки карантинным ограничениям, требовали от правительства страны повышения ежемесячного социального пособия до 3 тысяч леев, а также обеспечение бесплатными полисами обязательного медицинского страхования.

При этом протестующие были возмущены высокими штрафными санкциями за несоблюдение карантинных ограничений.

Несмотря на запрет Комиссии по чрезвычайным ситуациям в здравоохранении, участники приднестровского вооруженного конфликта уже нарушили требование властей - не устраивать массовых манифестаций более 50 человек.

Затем спичи и лозунги протестующих резко поменялись. Они потребовали отставки правительства страны, роспуска парламента, проведения досрочных выборов в высший законодательный орган республики. © Sputnik / Miroslav Rotari Под защитой "буздугана": почему "комбатанты" разозлили кишиневцев

Собственно, чтобы потребовать роспуска парламента, манифестанты переместились к зданию высшего законодательного органа страны. Хотя ранее заявляли, что не уйдут с центральной площади Кишинева, пока к ним на диалог не выйдет премьер-министр Ион Кику или кто-то из представителей действующей власти.

Прошло без разрешения

Примэрия муниципия Кишинев напомнила, что, в связи со сложной эпидемиологической ситуацией в стране, вызванной распространением коронавируса нового типа, массовые собрания и манифестации являются фактором риска, а усилия властей по противодействию COVID-19 становятся менее действенными.

"Организаторы протеста в центре Кишинева не получили разрешения от примэрии муниципия. Не было представлено ни одного запроса на организацию манифестации", - заявил для Sputnik вице-примар Илие Чебан.

В Национальном агентстве общественного здоровья напомнили, что карантинные ограничения, которые исключили массовые собрания в Молдове, оказались эффективными в борьбе с распространением вируса нового типа.

В ведомстве подчеркнули, что в Кишиневе, который занимает первое место в стране по распространению COVID-19, манифестации и митинги являются опасными прецедентами.

В правоохранительных органах сообщили, что протестовавшие пренебрегли решениями Комиссии по чрезвычайной ситуации в здравоохранении и понесут административное наказание.

И завершился без единомышленников

В полиции сообщили, что организаторы акции должны были заранее зарегистрировать протестующих, включая в список следующие данные: фамилии и имя манифестантов, номера их удостоверений личности (IDNP), адреса электронной почты и домашние адреса.

"Полиция зафиксировала все нарушения, которые квалифицируются по статье 76 Кодекса об административных правонарушениях Молдовы", - сказано в сообщении правоохранительных органов.

Корреспондент Sputnik Молдова, побывавший на событии, сообщил, что далеко не все участники манифестации соблюдали требуемую в эпидемиологических условиях социальную дистанцию, а медицинские маски носили неправильно, что называется, для вида.

По свидетельству корреспондента Sputnik, протест также сиюминутно закончился, как и начинался. Новые сторонники не прибыли на помощь к своим единомышленникам, а "комбатанты" разошлись, хотя немногим ранее заявляли, что останутся в центре города, пока к ним не выйдет кто-то из представителей центральных властей страны.

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