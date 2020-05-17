Президент призвал привлечь к ответственности виновных в жутком ДТП с такси

Глава государства взял под личный контроль расследование дорожно-транспортного происшествия, случившегося в ночь с субботы на воскресенье в центре Кишинева.

КИШИНЕВ, 17 мая - Sputnik. В ночь с 16 на 17 мая в центре Кишинева произошло крупное ДТП, в результате которого погибли два человека, еще несколько получили ранения. Президент Молдовы Игорь Додон принес свои искренние соболезнования семьям погибших и попросил руководство МВД детально расследовать эту трагедию на дороге.

"Призываю министерство внутренних дел незамедлительно установить все обстоятельства трагедии, найти и привлечь к ответственности виновных в аварии", - написал Додон в воскресенье вечером на своей персональной страничке в социальной сети Facebook. © Sputnik / Rodion Proca Додон рассказал о расследовании банковской кражи и контрабанды валюты

Глава государства попросил правительство в срочном порядке усилить меры по контролю за соблюдением правил дорожного движения и скоростного режима, поскольку именно превышение скорости является главной причиной дорожно-транспортных происшествий в Молдове.

"Нельзя сквозь пальцы смотреть на то, как улицы городов превращаются в гоночные трассы, а так называемые "стритрейсеры" терроризируют людей, особенно в ночное время", - подчеркнул президент.

Как сообщили корреспонденту Sputnik Молдова в столичной полиции, основными причинами фатального ДТП, случившегося на перекрестке улиц Штефан чел Маре и Измаил, оказалось несоблюдение правил дорожного движения и безответственное поведение за рулем.

Участниками ДТП стали 27-летний водитель автомобиля "Audi" и 39-летний шофер машины такси модели "Toyota".

В такси находился пассажир. В результате инцидента на дороге машина марки "Audi" врезалась в автомобиль модели "Dacia Logan", за рулем которого находился 40-летний мужчина. Машина румынского производства врезалась в автомобиль "Wolkswagen", припаркованный на обочине.

В результате страшного ДТП водитель машины "Toyota" скончался на месте, а пассажирка, сидевшая рядом, позже ушла из жизни в больнице из-за полученных травм. Заведено уголовное дело, ведется следствие.

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