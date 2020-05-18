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Сайт по онлайн-продажам на экране компьютера

Бизнесмен рассказал, что чаще всего покупают онлайн во время пандемии

© Fotolia / Daviles
Общество
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Тема:
Коронавирус нового типа распространяется по миру (1105)
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Sputnik
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20200518/30279892/biznesmen-rasskazal-chto-chasche-vsego-pokupayut-onlayn-vo-vremya-covid-19.html

Ситуация, вызванная новым типом вируса COVID-19, спровоцировала рост онлайн-торговли. Эксперты подчеркивают, что в последнее время тенденция делать покупки в Сети встречается гораздо чаще.

КИШИНЕВ, 18 мая – Sputnik. Коронавирус нового типа прошелся по многим секторам экономики, оставив в большей степени негативные последствия. Однако в период COVID-19 выросли онлайн-продажи. Предприниматель Сергей Малай в комментарии радиостудии Sputnik рассказал, что до пандемического кризиса у его компании было в среднем по 25 онлайн-заказов в неделю.

"То есть в месяц выходило примерно по 100 заказов, а сейчас - порядка 250", - сказал собеседник.

Sergiu Malai
© Sputnik / Miroslav Rotari
Сергей Малай

Предприниматель считает, что торговля в Сети будет также востребованной и после пандемии.

"Думаю, что спрос останется и, возможно, даже вырастет. По крайней мере, даже после того, как пройдет пандемия, все равно онлайн-покупок станет больше, чем было до этого периода", - отметил Малай.

По мнению собеседника, время оказался совсем нелегким для предпринимателей. Никто не был готов к такому повороту событий, даже те компании, у которых был опыт работы онлайн.

Правительство Республики Молдова
© Sputnik / Miroslav Rotari
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"Тяжело всем: и тем, у кого были возможности продавать онлайн, и тем, у кого их нет. Мы все в одной лодке, и у всех довольно сложная ситуация. Потому что любой шок, который происходит в экономике, а в данном случае все началось с шока в системе здравоохранения, грозит довольно серьезными последствиями для бизнеса, социального сектора", - сказал собеседник.

По его словам, одна из проблем – это доставка товаров с задержкой. Бизнесмен пояснил, что некоторые заказы не попадают к клиенту вовремя, потому что курьерские службы сейчас перегружены.

Что касается наиболее востребованных товаров, то люди во время карантина чаще всего покупали продукты питания. В то же время некоторые жители страны приобретали и одежду.

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Тема:
Коронавирус нового типа распространяется по миру (1105)

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