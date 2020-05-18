Ситуация в больницах Кишинева: насколько они обеспечены лекарствами

В столичной администрации рассказали о том, как работают муниципальные медучреждения после снятия режима чрезвычайного положения в стране, введенного ранее из-за распространения коронавируса нового типа.

КИШИНЕВ, 18 мая – Sputnik. Муниципальные медучреждения обеспечены всем необходимым для их непрерывной работы. Об этом заявила глава Управления соцобеспечения и здравоохранения Татьяна Бучарски на заседании городских служб в понедельник.

"Из ежедневных отчетов больничных менеджеров следует, что всем необходимым (муниципальные медучреждения – ред.) обеспечены минимум на месяц, а максимум - на три. Речь идет о лекарствах и принадлежностях, которые требуются для работы", - сказала Бучарски.

По ее словам, несмотря на то, что режим чрезвычайного положения снят, должны соблюдаться и в дальнейшем рекомендации и ограничения, введенные ранее.

"С 16 мая медицинские услуги по записи, оказываемые в медучреждениях первичной помощи, работа которых в период действия ЧП была ограничена для предотвращения распространения инфекции COVID-19, постепенно возобновляются. На первом этапе - это однодневные хирургические услуги; запланированные хирургические вмешательства для пациентов с маленьким анестезиологическим риском; услуги ранней реабилитации пациентов после инсульта, инфаркта миокарда, травм", - пояснила Бучарски.

Как отметила чиновник, постепенно возобновится запись в первичные медучреждения и заведения, специализирующиеся на амбулаторном лечении, медосмотр в профилактических целях в амбулаторных условиях, консультации и лечение, иммунизация, стоматологическая помощь по записи.

"Также будут продолжаться наблюдение и консультация в дистанционном режиме по телефону, в социальных сетях для поддержки пациентов с хроническими заболеваниями, в том числе сокращение их визитов в медучреждения для снижения рисков заражения коронавирусом нового типа", - добавила Бучарски.

Она подчеркнула, что доступ к медуслугам по записи осуществляется только по предварительной записи со строгим соблюдением мер предосторожности.

С 17 марта по 15 мая в Молдове действовало чрезвычайное положение в связи с коронавирусом нового типа. А с пятницы, 15 мая, ввели режим ЧП в области здравоохранения.

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