Кику: с 1 июня большая часть ограничений в Молдове может быть снята

КИШИНЕВ, 18 мая - Sputnik. C 1 июня большая часть ограничений в Молдове может быть снята. Об этом заявил премьер Ион Кику в понедельник после заседания с президентом Игорем Додоном и спикером Зинаидой Гречаной.
Премьер обратил внимание на положение дел в Европе - "во многих странах уже формируются предпосылки для снятия этих режимов карантина, в том числе из-за того, что ухудшается экономическая ситуация".
"Экономическая ситуация ухудшается в европейском регионе. В этих условиях многие страны принимают решения о снятии режима карантина. Рассматриваем и мы эту возможность. С высокой вероятностью, с 1 июня большая часть ограничений в Молдове будет снята, но до этого необходимо соблюдать все меры предосторожности. В том числе это касается рынков в Кишиневе и Бельцах", - отметил глава кабмина.
В Молдове с 17 марта по 15 мая действовал режим чрезвычайного положения, затем было принято решение не продлевать его. Однако вступило в силу чрезвычайное положение в здравоохранении. Многие ограничительные меры остались в силе.
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