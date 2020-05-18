Кабмин обращается в суд для начала процедуры объявления несостоятельности Avia Invest

Молдавские власти направляют запрос в судебную инстанцию, чтобы начать процедуру по возвращению Международного аэропорта Кишинева в собственность государства.

КИШИНЕВ, 18 мая – Sputnik. Правительство Молдовы обращается в суд для инициирования процедуры объявления несостоятельности компании Avia Invest, которая администрирует Международный аэропорт Кишинева. Об этом заявил в понедельник премьер-министр Ион Кику в ходе брифинга для прессы.

"Компания Avia Invest, которая в 2013 году обязалась много инвестировать и модернизировать единственный Международный аэропорт Кишинева, по факту вошла в процедуру несостоятельности. Из-за того, что накопились долги и не были соблюдены сроки их погашения, счета компании заблокировали 30 апреля 2020 года", - сказал Кику.

По его словам, до 18 мая из этой задолженности не было уплачено ни одного бана. "Поэтому государство начнет процедуру объявления неплатежеспособности относительно этого экономического агента", - отметил Кику.

Премьер подчеркнул, что обращение об инициировании этой процедуры будет подано суд в понедельник, 18 мая.

"Объявление несостоятельности – это повод для аннулирования договора о концессии, согласно пункту 26.1 из этого соглашения. То есть неплатежеспособность этой компании – мотив для расторжения контракта", - сказал Кику.

Ранее президент Молдовы Игорь Додон заявлял, что "на данный момент Avia Invest должна государству порядка 50-60 миллионов леев".

В Avia Invest до этого подчеркнули, что "компания выполняла ранее, способна выполнять сейчас и намерена выполнять в будущем все свои обязательства в полном объеме".

Ситуация с аэропортом Кишинева

Международный аэропорт Кишинева был передан в концессию компании Avia Invest с 1 ноября 2013 года в соответствии с постановлением правительства Молдовы. Однако летом 2019 года молдавские парламентарии решили проверить законность этой сделки.

В частности, депутаты обратились в Генпрокуратуру и Национальный антикоррупционный центр с требованием расследовать действия лиц, принимавших решения о сдаче в концессию Международного аэропорта Кишинева.

Кроме того, в начале сентября 2019 кабмин страны утвердил отмену четырех решений правительства от 2012 и 2013 годов, касающихся сдачи в концессию Международного аэропорта Кишинева. Но это решение кабмина не повлияло на действие самого договора, аннулирования которого власти республики добиваются через суд.

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Позже в парламенте Молдовы представили отчет спецкомиссии по поводу того, каким образом проходила процедура концессии Международного аэропорта Кишинева. В докладе сказано, что контракт о сделке должен быть аннулирован. Отчет утвержден большинством голосов на заседании высшего законодательного органа страны.

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