Новые данные Минздрава по ситуации с COVID-19: скончался еще один врач

В министерстве здравоохранения рассказали о состоянии пациентов, госпитализированных с COVID-19, и представили информацию об излечившихся и скончавшихся.

КИШИНЕВ, 18 мая - Sputnik. Количество излечившихся от коронавируса нового типа в Молдове достигло 2 тысяч 425 человек. Соответствующие данные представили в понедельник в Минздраве.

В ведомстве подчеркнули, что за сутки выписаны еще 17 пациентов, госпитализированных ранее с коронавирусной инфекцией.

За последние 24 часа в Центр COVID-19 доставили 31 пациента с подозрением на COVID-19.

Всего в республике подтверждены 6 тысяч 60 случаев инфицирования коронавирусом нового типа, из которых 783 - в Приднестровье.

Состояние здоровья инфицированных: 256 - в тяжелом состоянии (из них 19 пациентов подключены к аппаратам ИВЛ), 526 - средней степени тяжести, остальные пациенты - в удовлетворительном состоянии.

На сегодняшний день подтверждены тысяча 344 случая заражения COVID-19 среди работников системы здравоохранения, в том числе: 317 врачей, 503 медсестры, 69 фельдшеров, 1 парамедик, 20 фармацевтов, 435 сотрудников вспомогательного персонала.

В Минздраве сообщили еще о двух летальных исходах. Так, скончался 60-летний житель Кишинева, которого госпитализировали в тяжелом состоянии в Республиканскую клиническую больницу 11 мая. У пациента были также сопутствующие заболевания.

"С сожалением сообщаем о смерти 55-летнего врача Игоря Дорогой, который трудился хирургом-эндоскопистом в Бельцкой муниципальной клинической больнице. Его госпитализировали в Институт скорой медицинской помощи 26 апреля из муниципальной больницы Бельц. На протяжении своей деятельности Игорь Дорогой помог спасти сотни жизней, проявив преданность профессии и профессионализм. Искренние соболезнования семье и всем, кто его знал", - отметили в министерстве.

Таким образом, в Молдове зарегистрировано 213 летальных исходов пациентов с COVID-19.

С 17 марта по 15 мая в Молдове действовало чрезвычайное положение в связи с коронавирусом нового типа. А с пятницы, 15 мая, ввели режим ЧП в области здравоохранения.

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