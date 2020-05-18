Стояногло: главный бенефициар "кражи миллиарда" – Плахотнюк

КИШИНЕВ, 18 мая – Sputnik. Главным бенефициаром банковской кражи является Владимир Плахотнюк, заявил на брифинге в понедельник генеральный прокурор Молдовы Александр Стояногло.

"Один из главных бенефициаров кражи миллиарда - Владимир Плахотнюк. Генпрокуратура Молдовы готова доказать причастность Плахотнюка к краже миллиарда. Есть доказательства, что именно он бенефициар" - заявил Стояногло.

По его словам, в отчете Kroll о "краже миллиарда" говорилось не только о группах Шора, Платона и Филата, но и о группе Плахотнюка, о чем до этого ранее никогда не объявлялось.

Генпрокурор подчеркнул, что именно Плахотнюк - бенефициар денег, полученных в форме кредита от Banca de Economii через структуры Илана Шора, которые затем были покрыты за счет резервов Национального банка.

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"Эту сумма - более 100 миллионов долларов. Данные средства были использованы для приобретения пакетов акций нескольких банков, зданий компании Asito, "Дом моды" и гостиницы "Националь", также средства использовались в личных целях для приобретения самолета и оплаты чартерных полетов Плахотнюка", - уточнил Стояногло.

Генпрокурор добавил, что теперь экс-председателю ДПМ намерены предъявить обвинения в создании преступной группировки, отмывании денег и мошенничестве в особо крупных размерах.

Дело Платона

Как заявил Стояногло, дело банкира Вячеслава Платона было полностью сфабриковано на основе показаний Илана Шора.

"Его абсолютно незаконно осудили. Генпрокуратура будет просить пересмотреть все дело в рамках корректного процесса", - пояснил Стояногло.

Генпрокурор отметил, что пересмотр дела будет проходить с учетом всех новых изученных материалов.

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