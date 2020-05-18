Резонансное ДТП в Кишиневе: что предлагает мэрия

Глава столичной администрации призвал представителей рабочей группы, в которую входят чиновники мэрии и представители МВД, проанализировать инцидент, произошедший в минувшие выходные, и найти четкие решения для предотвращения аварий на улицах Кишинева.

КИШИНЕВ, 18 мая - Sputnik. Генпримар (мэр) Кишинева Ион Чебан прокомментировал жуткое ДТП, произошедшее в ночь с 16 на 17 мая, в результате которого погибли два человека. Столичный градоначальник заявил, что специальная комиссия анализирует обстоятельства произошедшего и планирует принять ряд мер.

"Прискорбно, что беспечность некоторых людей приводит к таким серьезным последствиям, к человеческим жертвам. Приношу соболезнования семьям погибших, абсолютно невинных людей. У нас бывали и ранее несчастные случаи, когда из-за безответственных водителей погибали люди. Город - не для автомобильных гонок или ралли, а для людей, меры наказания должны быть жесткими и одинаковыми для всех", - заявил Чебан.

Примар сообщил, что в течение 10 дней представители мэрии и Министерства внутренних дел проанализируют обстоятельства трагедии и разработают решения для предотвращения подобных аварий.

"Предлагаю, чтобы штрафы и санкции были более жесткими для тех, кто нарушает закон. Было бы неплохо разработать карту с самыми опасными улицами в городе и найти решения для снижения рисков. Например, ограничители скорости, камеры видеонаблюдения, умные светофоры также будут полезны для столичного инспектората полиции и МВД, чтобы всесторонне анализировать подобные несчастные случаи и предупреждать их. Это случается из-за халатности, некоторые люди не осознают, что значит жизнь других людей. Такие случаи должны быть преданы огласке, чтобы люди поняли, что подобное недопустимо", - отметил генпримар.

Как сообщили корреспонденту Sputnik Молдова в столичной полиции, основными причинами фатального ДТП, случившегося на перекрестке проспекта Штефана чел Маре и улицы Измаильской, оказалось несоблюдение правил дорожного движения и безответственное поведение за рулем. Участниками ДТП стали 27-летний водитель автомобиля "Audi" и 39-летний таксист.

В такси находился пассажир. В результате инцидента на дороге машина марки "Audi" врезалась в автомобиль модели "Dacia Logan", за рулем которого был 40-летний мужчина. Машина румынского производства врезалась в автомобиль "Wolkswagen", припаркованный на обочине.

В результате страшного ДТП водитель машины "Toyota" скончался на месте, а пассажир, сидевший рядом, позже ушел из жизни в больнице из-за полученных травм. Заведено уголовное дело, ведется следствие.

На прошлой неделе в столице произошло девять ДТП, из которых две аварии - серьезные. В результате столкновений два человека погибли, а десять получили травмы.

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