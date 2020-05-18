Пынзарь выступил с уточнением о деятельности военных после ЧП

КИШИНЕВ, 18 мая – Sputnik. Несмотря на окончание режима чрезвычайного положения в стране, воинские подразделения продолжают находиться в условиях карантина, заявил министр обороны Александр Пынзарь.
"В стране чрезвычайное положение в здравоохранении, а для нас здоровье наших военных – самое главное", - уточнил Пынзарь.
По его словам, военные продолжат выполнять свой долг по уже установленной ранее программе.
Министр обороны призвал всех граждан соблюдать все меры защиты от коронавируса, держать социальную дистанцию и не покидать дома без масок и перчаток.
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С 17 марта по 15 мая в Молдове действовало чрезвычайное положение в связи с коронавирусом нового типа. А с пятницы, 15 мая, ввели режим ЧП в области здравоохранения.
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