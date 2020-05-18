Пынзарь выступил с уточнением о деятельности военных после ЧП

В стране окончен режим чрезвычайного положения, но пандемия не отступила, и важно продолжать соблюдать все меры защиты от COVID-19. Такого мнения придерживается глава Минобороны.

КИШИНЕВ, 18 мая – Sputnik. Несмотря на окончание режима чрезвычайного положения в стране, воинские подразделения продолжают находиться в условиях карантина, заявил министр обороны Александр Пынзарь.

"В стране чрезвычайное положение в здравоохранении, а для нас здоровье наших военных – самое главное", - уточнил Пынзарь.

По его словам, военные продолжат выполнять свой долг по уже установленной ранее программе.

Министр обороны призвал всех граждан соблюдать все меры защиты от коронавируса, держать социальную дистанцию и не покидать дома без масок и перчаток.

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С 17 марта по 15 мая в Молдове действовало чрезвычайное положение в связи с коронавирусом нового типа. А с пятницы, 15 мая, ввели режим ЧП в области здравоохранения.

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