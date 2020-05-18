Маршрутки возвращаются на дороги Кишинева: что надо знать пассажирам

Учитывая ситуацию с коронавирусом нового типа, проезд в микроавтобусах будет выглядеть иначе: есть несколько условий, как для пассажиров, так и для водителей.

КИШИНЕВ, 18 мая – Sputnik. В Кишиневе возобновляют работу маршрутки. В понедельник в рейс вышли микроавтобусы №113, 186, 192 и 188, а со вторника, 19 мая, на дороги возвращаются маршрутные такси №165, 175, 119, 125, 116, 108, 185, 120, 157, 162, 166, 173, 184, 190, 106. Об этом сообщили в Ассоциации работодателей автомобильных перевозчиков.

"Учитывая введенные ограничения, направленные на предотвращение распространения COVID-19 (посадка пассажиров должна составлять не более 60% от вместимости транспортного средства, дезинфекция и прочее), а также тот факт, что микроавтобусы, используемые для обслуживания муниципальных маршрутов, разных моделей и размеров, водители транспортных компаний проинструктированы об ограничении числа перевозимых стоя пассажиров максимум до троих", - отметили в Ассоциации.

Вентиляционные люки должны быть постоянно открыты, а одно из окон - постоянно полуоткрытым. Также необходимо проводить дезинфекцию поверхностей перед отправлением в каждый рейс на конечной остановке. Водитель обязан носить маску и перчатки.

В Ассоциации работодателей автомобильных перевозчиков попросили и пассажиров носить маски, а также соблюдать дистанцию.

Ситуация с транспортом на контроле примэрии

Примар (мэр) Кишинева Ион Чебан на заседании муниципальных служб в понедельник попросил подчиненных в максимально короткие сроки собраться и обсудить с примарами пригородов столицы, местными транспортными компаниями, экспертами, администраторами столичных линий микроавтобусов возможные сценарии по улучшению ситуации с общественным транспортом. В частности, это касается обеспечения общественным транспортом коммун, входящих в состав муниципия.

"Говорил с людьми из пригородов, есть проблемы с транспортом. Надо обеспечить население транспортом хотя бы в утренние и вечерние часы, чтобы они успевали доехать до работы и домой. Прошу представить несколько сценариев. У вас есть максимум две недели, чтобы найти решение", - отметил примар.

С середины марта маршрутные такси Кишинева перестали выходить на дороги столицы из-за ситуации с коронавирусом нового типа. Между тем, некоторые администраторы транспортных компаний приняли решение помочь столичным больницам и занимались перевозкой медперсонала.

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