Новые детали ДТП в Кишиневе: сможет ли виновный избежать ответственности

В правоохранительных органах рассказали, что ждет водителя Audi и могут ли его родственники повлиять на ход дела.

КИШИНЕВ, 18 мая – Sputnik. Водитель машины марки Audi, который спровоцировал смертельное ДТП в центре Кишинева в ночь на 17 мая, задержан на 72 часа. У него взяли анализы на наличие в крови алкоголя и других наркотических средств. Такое заявление сделал на брифинге в понедельник глава Национального инспектората по общественной безопасности Серджиу Паю.

"Это ДТП повлекло за собой серьезные последствия. Расследование дела - под контролем не только Министерства внутренних дел, но и всех властей", - уточнил Паю.

Он подчеркнул, что открыто уголовное дело по статье 264, пункт 5 УК Молдовы, которая предусматривает наказание от 6 до 10 лет заключения за нарушение правил безопасности движения или эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности причинение телесного повреждения средней тяжести или иного вреда здоровью.

Паю также опроверг информацию, которая ранее появлялась в прессе, о состоянии алкогольного опьянения водителя Audi.

"Говорилось, что в воздухе, выдыхаемом водителем Audi, было 0,03 промилле. Это неверная информация. Биологическая проба взята и анализы будут в ближайшее время", - подчеркнул Паю.

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Он добавил, что в 2016-2020 годы этот же водитель совершил шесть нарушений, за которые он уже понес наказание.

"Что касается его родственников, они не имеют никакого влияния на расследование этого дела", - уточнил полицейский.

Нелегальные гонки

В ходе выступления Паю затронул тему нелегальных гоночных заездов на улицах Кишинева и его пригородов.

Правоохранитель заверил, что начаты служебные проверки, а если выяснится, что полицейские игнорируют такие нарушения или же действуют не по инструкциям, они будут санкционированы вплоть до увольнения.

"Очень плохо, что вскоре после этого страшного ДТП в социальных сетях появились видео другой подобной гонки на улицах Кишинева. Участники этого заезда также будут идентифицированы и наказаны", - заявил Паю.

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Правоохранитель добавил, что вскоре руководство МВД предложит несколько мер для ужесточения наказания за нарушения правил дорожного движения, в частности за превышение скорости и вождения в нетрезвом состоянии.

За первые четыре месяца 2020 года в Молдове было зарегистрировано 498 серьезных аварий, в результате погибло 69 человек, еще 555 получили травмы.

Смертельное ДТП в центре Кишинева

Напомним, ДТП произошло в ночь на 17 мая в 1.13 ночи на пересечении проспекта Штефан чел Маре и улицы Измаильской. Основными причинами аварии оказалось несоблюдение правил дорожного движения и безответственное поведение за рулем.

Автомобиль Audi, передвигаясь по проспекту Штефана чел Маре по направлению к улице Тигина, поехал на красный свет. В результате, авто столкнулось с машиной марки Toyota.

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За рулем Audi с иностранными номерами был 27-летний мужчина, его пассажир – 23-летняя девушка.

Машиной Toyota управлял 40-летний таксист, в его авто была 47-летняя пассажирка. Оба они погибли - водитель на месте, а женщина - спустя некоторое время в больнице.

После столкновения Audi с такси, авто нарушителя отлетело в другую машину марки Dacia Logan, где был 41-летний мужчина. В салоне этого авто были 23-летняя девушка и 7-летний ребенок.

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