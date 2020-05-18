Додон ответил на "видеокомпромат" и обратился к Генпрокуратуре Молдовы

Президент ответил депутату парламентской оппозиции. Игорь Додон отметил, что порция смонтированных видеокадров представлена в день, когда кабмин сообщил о запуске процедуры возврата аэропорта Кишинева, а прокуратура объявила о продвижении в деле о "краже миллиарда".

КИШИНЕВ, 18 мая – Sputnik. Президент Молдовы Игорь Додон прокомментировал заявление депутата от фракции DA Юрия Реницэ, который представил общественности "новые доказательства коррупции среди первых лиц государства". Законодатель попросил парламент инициировать процедуру отставки президента. Додон в ответ на это публично обратился к Генеральной прокуратуре с призывом провести полную проверку, чтобы раскрыть "стоящие за этим фейки и манипуляции" в отношении представленных в понедельник записей.

"Сегодня мы стали свидетелями новой серии все того же манипулятивного сюжета по демонстрации смонтированных видеокадров, которые были показаны еще в июне прошлого года. Единственная новизна сейчас – это связь между унионистом Реницэ и Плахотнюком, который использует первого, как политический и манипулятивный инструмент, "сливая" ему обработанные кадры. Стало ясно, что Реницэ был агентом влияния, внедренным в блок ACUM и ударившим в первую очередь по целостности самого блока, а теперь оказывающим другие "услуги" олигархам",- отметил Додон.

По его словам, "еще важнее отметить контекст, в котором были обнародованы эти записи, – в тот самый день, когда правительство заявило о запуске процедуры возврата Международного аэропорта Кишинева гражданам, когда прокуроры сообщили, что продвинулись в деле о краже миллиарда и вплотную подошли к политическим координаторам этого преступления, и когда наконец озвучиваются конкретные имена причастных и ясные мотивы обвинения. Вот почему сейчас, как считает президент, и появляются эти "поддельные записи".

На видео, которое представил депутат Реницэ, запечатлены бывший лидер молдавских демократов, олигарх Владимир Плахотнюк, его приближенные Сергей Яралов, а также Игорь Додон. На этих же кадрах видна черная сумка, в которой, по словам оппозиционного парламентария, находились деньги.

"Говорил и ранее, что в ходе тех бесед с Плахотнюком каждый следовал своей тактике: я намеревался заставить его думать, будто у нас с ним сотрудничество, чтобы дотянуть до момента, когда я мог действовать открыто и прямо для освобождения страны из его лап. Тактика Плахотнюка заключалась в инсценировке всяких провокаций и "пакетов", чтобы все это заснять", - отметил Додон.

Президент заявил, что не знает, что было в той сумке. "Все это было постановкой специально для видеозаписи. Я публично обращаюсь к Генеральной прокуратуре с призывом провести полную проверку и уверен, что стоящие за этим фейки и манипуляции будут раскрыты, так же как все было раскрыто и в отношении предыдущих записей", - отметил глава государства.

По его мнению, появление этих манипулятивных записей именно сейчас совсем не случайно. "И я ожидаю новых атак, новых медиафейков, новых агентов влияния олигархов, которые "засветятся". В том числе речь идет о новой "покупке" депутатов с целью оставить страну без правительства в разгар кризиса. Все это, однако, никак не сможет помешать юридическим процедурам, направленным против укравших миллиард, а я ни при каких обстоятельствах не поддамся их шантажу", - подчеркнул Додон.

На данный момент парламентское большинство удерживают фракции Партии социалистов Республики Молдова и Демпартии - на двоих у них 52 кресла в 101-местном парламенте. У PAS 15 депутатов, у Pro Moldova - 12, платформы DA - 11, у фракции партии "Шор" - 9. В законодательном органе есть также один независимый и один не присоединившийся депутат.

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova