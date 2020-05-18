Додон провел переговоры с Алиевым: что обсудили президенты

Лидеры Молдовы и Азербайджана обсудили совместную борьбу с распространением коронавируса нового типа, который ударил по обеим странам.

КИШИНЕВ, 18 мая – Sputnik. Президент Молдовы Игорь Додон обсудил в режиме онлайн с лидером Азербайджана Ильхамом Алиевым вопросы, касающиеся развития двусторонних отношений в областях, представляющих взаимный интерес для государств.

"Отдельно коснулись темы совместной борьбы с распространением коронавируса, который ударил по нашим странам. В этом контексте выразил азербайджанскому руководству искреннюю благодарность за отправленную в нашу страну гуманитарную помощь", - отметил Додон.

Он напомнил, что на прошлой неделе по поручению президента Азербайджана специальным рейсом из Баку в Кишинев доставили груз весом в 30 тонн, состоящий из примерно 250 тысяч одноразовых шприцев, а также различных видов медицинских защитных средств.

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"В беседе с азербайджанским президентом подчеркнул, что присланный гуманитарный груз является лучшим подтверждением дружеского и доверительного характера отношений между нашими странами и народами. Добавил, что только совместными усилиями можно преодолеть этот глобальный вызов, связанный с распространением вируса COVID-19", - сказал Додон.

Как отметил Алиев, Азербайджан поступил солидарно по отношению к Молдове в этот непростой период.

"Именно в трудное время и нужно поддерживать друг друга", - подчеркнул лидер Азербайджана.

Главы государств поздравили друг друга и народы республик с прошедшим Днем Победы.

"Для наших стран этот праздник всегда был дорог. Отрадно, что мы сохраняем память о тех, кто сложил голову за Победу", - сказал Алиев.

По его словам, в обеих республиках с большим уважением относятся к тем, кто сегодня еще в строю, хотя ветеранов становится все меньше с каждым годом.

Около 400 тысяч уроженцев Молдовы воевали в составе Красной Армии, подвиги 250 тысяч из них отмечены наградами, 19 человек стали Героями Советского Союза, ни одного из которых, к сожалению, на сегодняшний день в Молдове не осталось в живых.

Как ранее заявлял президент, к настоящему момент в республики остались в живых порядка 400 ветеранов.

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