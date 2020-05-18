Чебан об уличной рекламе в Кишиневе: все должны знать "правила игры"

КИШИНЕВ, 18 мая - Sputnik. Мэр Кишинева Ион Чебан сообщил о разработке проекта, который будет опубликован в среду, 20 мая, а в четверг состоится заседание с представителями экономических агентов, работающих в сфере уличной рекламы.

Столичный градоначальник считает, что рекламные панно не должны перекрывать целые улицы, загораживая собой деревья и газоны, как это происходит сейчас.

"Граждане должны знать, что "рекламы" на "рекламе" больше быть не должно, а столица должна выглядеть эстетично", - подчеркнул Чебан.

По мнению главы столичной администрации, город усеян рекламными щитами.

"Есть улицы, которых просто не видно. На проспекте Григоре Виеру установлены билборд на билборде, не видно ни зелени, ни цветов, ни красивых мест. У здания молдавской экономической академии, на перекрестках улицы Измаильская и бульвара Штефана чел Маре, бульваров Дачия и Дечебал, везде одинаково. Впечатление, что рекламы больше, чем в Шанхае, - уточняет он.

По словам вице-примара Кишинева Виктор Киронды, регламент размещения уличной рекламы в Кишиневе была разработан на примере европейских городов.

"Мы знаем, что представители рекламных агентств не рады, потому что это означает полное изменение концепции размещения уличной рекламы, но после принятия этого регламента мы сможем освободить центральную часть города от больших панно, оставив небольшие, которые не повлияют на внешний вид города", - утверждает он.

Недавно Чебан сообщил о возобновлении демонтажа рекламных щитов, незаконно установленных в Кишиневе.

"В течение последних двух месяцев наши усилия были, в основном, направлены на борьбу с COVID-19. Сегодня настало время возобновить работу, которая вернет городу цивилизованный вид", - резюмировал градоначальник.

С начала года было демонтировано тысяча двести рекламных щитов. Мэр сообщил, что большинство панно установлено незаконно, и за их размещение в муниципальный бюджет не поступило ни лея.

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