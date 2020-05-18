В правительстве одобрили ряд мер на период ЧП в здравоохранении

КИШИНЕВ, 18 мая - Sputnik. В правительстве одобрили проект закона о введении ряда мер на период чрезвычайного положения в здравоохранении страны, а также о внесении изменений в некоторые нормативные акты.
Речь идет о регламентировании дистанционной работы, а также о заключении трудовых контрактов, где будет упоминаться подобный режим выполнения трудовых обязанностей.
Также в кабмине одобрили поправку, позволяющую сотрудникам временно покидать рабочие места без предварительного согласования, и выполнять свои должностные обязанности из дома.
Помимо этого, органы власти в период ЧП имеют право, в случае определенных категорий сотрудников, изменять режим работы и отдавать распоряжения о выполнении дополнительного труда сверх нормы.
Министр здравоохранения, труда и социальной защиты Виорика Думбрэвяну подчеркнула, что проект предусматривает и режим деятельности и некоторых медучреждений, в частности Центра COVID-19 в Кишиневе.
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Также в проекте говорится о некоторых отступлениях в Трудовом кодексе, которые предусматривают оплату сотрудников этого учреждения.
"Предлагаются отступления от унитарной системы оплаты труда в бюджетном секторе тех сотрудников, которые вовлечены в борьбу с пандемией COVID-19. Это для мотивации этих сотрудников. Это положение будет действовать в период ЧП в здравоохранении", - объяснила глава Минздрава.
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Предусмотрено и ежемесячное увеличение вознаграждения за работу, выполняемую в условиях повышенного риска для здоровья, в размере до 50% от базовой заработной платы сотрудникам Центров временного размещения престарелых и инвалидов (детей и взрослых), находящихся в ведении Национального агентства социальной помощи.
Конкретный размер увеличения устанавливается руководителем учреждения в зависимости от вклада и профессионализма работника, пропорционально фактическому отработанному времени.
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