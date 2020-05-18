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Кишинев

Как в Молдове решили поддержать турфирмы из-за ситуации с COVID-19

© Sputnik / Евгений Панасенко
Общество
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Sputnik
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20200518/30289556/kak-moldova-reshili-podderzhat-turfirmy-iz-za-situatsii-covid-19.html

Депутат молдавского парламента предложил поддержать туристические компании, которые из-за ситуации с коронавирусом нового типа оказались в кризисной ситуации. Разработанный им проект призван предотвратить банкротство турфирм.

КИШИНЕВ, 18 мая – Sputnik. Правительство Молдовы дало положительное заключение на законопроект, согласно которому предлагается ввести мораторий на 540 дней на обязательство по возмещению платежей за туристические пакеты. Эта мера направлена на предотвращение банкротств турфирм, которые перевели средства партнерам за пределами Молдовы.

Аэропорт
© CC0 / Pixabay / SpencerWing
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По словам главы Минюста Фадея Нагачевского, проект разработан в целях поддержки туристических компаний, оказавшихся в период пандемии в кризисной ситуации.

"То есть турфирмы не могут возместить клиентам деньги согласно предусмотренным Гражданским кодексом срокам по контрактам, подписанным до 17 марта 2020-го на путешествия сезона отдыха этого года", - отметил министр на заседании правительства в понедельник.

По его словам, согласно проекту, предлагается ввести мораторий на 540 дней для возмещения денежных сумм клиентам, которые хотели бы расторгнуть туристические контракты.

"В этом смысле автор законодательной инициативы отмечает, что туристические агенты находятся в постоянном контакте с клиентами. Однако большинство граждан отказывается от переноса путешествий и настаивают на возмещении денег. А это приводит к невозможности выплаты этих средств и к тому, что многие туристические агенты могут стать несостоятельными. Чтобы преодолеть эту проблемную ситуацию автор и предлагает ввести мораторий на 540 дней", - сказал Нагачесвкий.

Глава Минюста отметил, что в принципе данная инициатива поддерживается, но в заключении правительство укажет, что подобные меры лучше выносить в отдельные законопроект, а не проект с поправками в Гражданский кодекс. Кроме того, по его словам, необходимо и обозначить крайний срок, когда эти суммы должны быть выплачены – "примеру, до 31 декабря 2021 года".

Проект предстоит обсудить в парламенте страны.

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