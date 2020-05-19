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Город Кишинев на самоизоляции

Мэрия Кишинева рассмотрит предложения работников Центрального рынка

© Photo : Miroslav Rotari.
Общество
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Sputnik
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20200519/30289990/primeriya-kishineva-rassmotrit-predlozheniya-rabotnikov-tsentralnogo-rynka.html

Глава кишиневской администрации Ион Чебан заявил, что решение об открытии столичных рынков предстоит принимать центральным органам власти, а столичная примэрия (мэрия) подчинится их решению.

КИШИНЕВ, 19 мая - Sputnik. Мэр Кишинева Ион Чебан встретился с продавцами Центрального рынка, которые провели протест у здания столичной примэрии. Градоначальник призвал их не поддаваться на манипуляции тех, кто ставит свои интересы выше здоровья людей. Он также попросил торговцев отнестись с пониманием к решениям, принятыми центральными органами власти в связи с эпидемиологической ситуацией в Молдове.

"Мы рассмотрим сложившиеся условия, а также решения для различных сценариев, если у нас будет право возобновить деятельность рынков", - подчеркнул градоначальник.

Чебан уточнил, что Центральный рынок не закрывается, а будет постепенно перестраиваться. Решение об открытии столичных рынков примет Комиссия по чрезвычайной ситуации в здравоохранении, а мэрия Кишинева подчинится этому решению. 

Генпримар предложил работникам рынка встретиться в четверг и обсудить их предложения, а также утвердить список правил и мер, которые они готовы соблюдать в случае, если Комиссия по чрезвычайной ситуации в здравоохранении примет решение о возобновлении деятельности столичных рынков.

Город Кишинев на самоизоляции
© Photo : Miroslav Rotari.
Торговцы Центрального рынка Кишинева вышли на протест

Ранее Комиссия по чрезвычайной ситуации в здравоохранении приняла решение о том, что рынки в муниципиях Кишинев и Бельцы будут закрыты вплоть до 31 мая, несмотря на частичное снятие ограничительных мер в связи пандемией коронавирусной инфекции. Между тем, как заявил премьер-министр Молдовы Ион Кику, патентообладатели смогут получить от государства месячную социальную помощь ( 2 тысячи 775 леев).

В районных центрах республики, за исключением Чимишлии и Басарабяски, где зарегистрировано много случаев заражения COVID-19, сельскохозяйственные рынки возобновили свою работу.

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