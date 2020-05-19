Прошедшие дожди не спасли аграриев от проблем: что говорят производители

КИШИНЕВ, 19 мая – Sputnik. В этом году фермер из Оргеевского района Алексей Иванов засеял 280 гектаров пшеницы, однако прошедшие на прошлой неделе дожди не смогли спасти урожай. Надежда у него остается на другие сельскохозяйственные агрокультуры. Об этом сельхозпроизводитель рассказал в комментарии радиостудии Sputnik.
"У меня есть еще 100 гектаров овса и 60 гектаров рапса, которые тоже пострадали от засухи. Еще 150 гектаров отведены под кукурузу и столько же под подсолнечник, на которые у меня больше надежд", - сказал Иванов.
По его словам, за четыре десятилетия, которые он посвятил работе в сельскохозяйственном секторе, такого сложного года на его памяти не было.
"Самая большая проблема, которую я вижу в этом году, - это оплата за аренду земли людям. Потому что большинство владельцев участков – это пенсионеры, и для них земля – единственный источник дохода, потому что мы им даем зерно, кукурузу, семена подсолнечника для масла. В этом году не вижу, что будем им отдавать", - добавил собеседник.
По его словам, только за аренду земли ему придется отдать порядка 700 тысяч леев. А чтобы получить такие деньги, как пояснил аграрий, нужно продать как минимум 250-300 тонн пшеницы.
"Надеемся на кукурузу и подсолнечник. Но посмотрим, что будет", - добавил Иванов.
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Кроме того, фермер думает, что делать с 26 работниками, для которых в течение практически месяца не было никакой работы.
"Не знаю, что делать. К настоящему моменту выплатил им зарплату. В прошлом месяце, к примеру, некоторые из них работали 10 дней, другие – 15. Из-за засухи и заморозков, мы приостановили все работы. Но не знаю, что делать летом, потому что нечем платить работникам, а им нужна зарплата", - сказал аграрий.
Ранее министр сельского хозяйства, регионального развития и окружающей среды Ион Пержу оценил реальную ситуацию участков по всей стране. После завершения этого процесса правительству предстоит предложить решения по преодолению последствий засухи.
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