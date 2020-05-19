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Засуха

Прошедшие дожди не спасли аграриев от проблем: что говорят производители

© Sputnik / Yana Zaharova
Общество
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Sputnik
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20200519/30292669/proshedshie-dozhdi-ne-spasli-agrariev-ot-problem-chto-govoryat-proizvoditeli.html

Эта история об Алексее Иванове из Оргеевского района, который посвятил сельскому хозяйству не один десяток лет. По его словам, за все это время на его памяти такого сложного для агросектора года не было.

КИШИНЕВ, 19 мая – Sputnik. В этом году фермер из Оргеевского района Алексей Иванов засеял 280 гектаров пшеницы, однако прошедшие на прошлой неделе дожди не смогли спасти урожай. Надежда у него остается на другие сельскохозяйственные агрокультуры. Об этом сельхозпроизводитель рассказал в комментарии радиостудии Sputnik.

"У меня есть еще 100 гектаров овса и 60 гектаров рапса, которые тоже пострадали от засухи. Еще 150 гектаров отведены под кукурузу и столько же под подсолнечник, на которые у меня больше надежд", - сказал Иванов.

По его словам, за четыре десятилетия, которые он посвятил работе в сельскохозяйственном секторе, такого сложного года на его памяти не было.

Alexei Ivanov
© Photo : Agrobiznes
Алексей Иванов

"Самая большая проблема, которую я вижу в этом году, - это оплата за аренду земли людям. Потому что большинство владельцев участков – это пенсионеры, и для них земля – единственный источник дохода, потому что мы им даем зерно, кукурузу, семена подсолнечника для масла. В этом году не вижу, что будем им отдавать", - добавил собеседник.

Пшеница, иллюстративное фото.
© Sputnik / Irina Leahova
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По его словам, только за аренду земли ему придется отдать порядка 700 тысяч леев. А чтобы получить такие деньги, как пояснил аграрий, нужно продать как минимум 250-300 тонн пшеницы.

"Надеемся на кукурузу и подсолнечник. Но посмотрим, что будет", - добавил Иванов.

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Кроме того, фермер думает, что делать с 26 работниками, для которых в течение практически месяца не было никакой работы.

"Не знаю, что делать. К настоящему моменту выплатил им зарплату. В прошлом месяце, к примеру, некоторые из них работали 10 дней, другие – 15. Из-за засухи и заморозков, мы приостановили все работы. Но не знаю, что делать летом, потому что нечем платить работникам, а им нужна зарплата", - сказал аграрий.

Ранее министр сельского хозяйства, регионального развития и окружающей среды Ион Пержу оценил реальную ситуацию участков по всей стране. После завершения этого процесса правительству предстоит предложить решения по преодолению последствий засухи.

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