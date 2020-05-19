Важно для будущих пенсионеров, находящихся за границей: что надо знать

В Нацкассе соцcтрахования рассказали, куда обращаться гражданам Молдовы, оказавшимся за рубежом, для оформления пенсии по возрасту.

КИШИНЕВ, 19 мая – Sputnik. Национальная касса социального страхования уточнила, что делать гражданам Молдовы, достигшим пенсионного возраста, согласно молдавскому законодательству, но в настоящий момент находящимся в странах, с которыми республика заключила двусторонние соглашения в области социальной безопасности.

Речь идет, как пояснили в Национальной кассе социального страхования, о соотечественниках, которые из-за ситуации с COVID-19 не могут вернуться домой.

"Согласно законодательству Республики Молдова, начиная с 1 июля 2019 года, единый пенсионный возраст для мужчин составляет 63 года, а для женщин – 58 с половиной лет (ежегодно увеличивается на шесть месяцев таким образом, чтобы в 2028-м достиг единого значения – 63 года)", - напомнили в ведомстве.

В структуре отметили, что, для установления права на получение пенсии по возрасту, нужно подать заявление с необходимым пакетом документов в уполномоченную структуру одного из подписавших соглашение государств.

"В этом случае гражданин может претендовать на перевод социальной выплаты в государство, где он на данный момент пребывает, предоставив соответствующие банковские реквизиты", - добавили Нацкассе соцстрахования.

Список структур, куда можно обратиться за границей для оформления молдавской пенсии, можно найти здесь.

На данный момент у Молдовы подписаны соглашения в области социальной безопасности с Румынией, Португалией, Болгарией, Люксембургом, Австрией, Эстонией, Чехией, Польшей, Венгрией, Бельгией, Литвой и Германией. Эти соглашения предполагают такие же типы социальных гарантий для мигрантов, как и для граждан, проживающих в Молдове.

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