Проблема с общественным транспортом в пригородах Кишинева: о чем заявил мэр

Проблемы пригородов Кишинева: людям приходится часами простаивать на остановках в ожидании общественного транспорта.

КИШИНЕВ, 19 мая – Sputnik. Примар (мэр) Кишинева Ион Чебан опубликовал фотографии с остановок общественного транспорта в пригородах столицы. Градоначальник обратил внимание на проблемы, с которыми ежедневно сталкиваются жители коммун, входящих в муниципий.

"Сынжера, Бэчой, Гидигич, Тогатин. Фотографии лишь нескольких остановок общественного транспорта в этих населенных пунктах. Жители пригородов много лет ждали достаточного количества транспортных единиц, а после прекращения работы маршруток они вынуждены часами стоять на остановках или проходить пешком несколько километров, чтобы добраться до нужного транспорта", - отметил Чебан.

По его словам, на заседании муниципального совета Кишинева во вторник планируется рассмотреть предложение исполнительной власти о:

закупке в этом году 100 автобусов;

сборке 30 троллейбусов;

покупке 18 двухзвенных транспортных единиц.

На втором этапе, как пояснил примар, должны быть приобретены 150 автобусов, 70 обычных троллейбусов и 20 двухзвенных троллейбусов.

С середины марта маршрутные такси Кишинева перестали выходить на дороги столицы из-за ситуации с коронавирусом нового типа. Между тем, некоторые администраторы транспортных компаний приняли решение помочь столичным больницам, осуществляя перевозку медперсонала.

С 18 мая, в Кишиневе возобновили работу маршрутки. Так, с понедельника в рейс вышли микроавтобусы №113, 186, 192 и 188, а со вторника, 19 мая, - №165, 175, 119, 125, 116, 108, 185, 120, 157, 162, 166, 173, 184, 190, 106. Об этом сообщили в Ассоциации работодателей автомобильных перевозчиков.

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