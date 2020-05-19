Обновленная статистика по ситуации с COVID-19: число выздоровевших растет

В Министерстве здравоохранения рассказали о состоянии пациентов, госпитализированных с COVID-19, и представили информацию об излечившихся и скончавшихся.

КИШИНЕВ, 19 мая – Sputnik. Число излечившихся от коронавируса нового типа в Молдове достигло 2 тысяч 508 человек. Соответствующие данные представили во вторник в Минздраве.

В ведомстве подчеркнули, что за сутки выписаны еще 83 пациента, госпитализированных ранее с коронавирусной инфекцией.

За последние 24 часа в Центр COVID-19 доставили 102 пациента с подозрением на COVID-19.

Всего в республике подтверждены 6 тысяч 138 случаев инфицирования коронавирусом нового типа, из которых 797 - в Приднестровье.

Состояние здоровья инфицированных: 251 - в тяжелом состоянии (из них 20 пациентов подключены к аппаратам ИВЛ), 532 - средней степени тяжести, остальные пациенты - в удовлетворительном состоянии.

На сегодняшний день подтверждены тысяча 349 случаев заражения COVID-19 среди работников системы здравоохранения, в том числе: 318 врачей, 506 медсестер, 69 фельдшеров, 20 фармацевтов, 436 сотрудников вспомогательного персонала.

В Минздраве сообщили еще о двух летальных исходах.

Таким образом, в Молдове зарегистрировано 219 летальных исходов пациентов с COVID-19. Скончалась 64-летняя жительница Чадыр-Лунгского района, которую госпитализировали 11 мая в тяжелом состоянии в местную районную больницу. Также Минздрав сообщил о смерти 63-летней жительницы Бельц. Женщину поместили в местную муниципальную больницу 16 мая. Обе пациентки страдали сопутствующими заболеваниями.

С 17 марта по 15 мая в Молдове действовало чрезвычайное положение в связи с коронавирусом нового типа. А с пятницы, 15 мая, ввели режим ЧП в области здравоохранения.

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