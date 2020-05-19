Покупка жилья в кредит по программе Prima Casă: что заявили в Минфине

Согласно статистике, чаще по льготной линии кредитования покупают жилье в городской местности. В основном люди приобретают квартиры, реже - частные дома.

КИШИНЕВ, 19 мая – Sputnik. С момента старта государственной программы льготного кредитования Prima Casă ("Первый дом") и до настоящего времени приобретено 4 тысячи 296 объектов жилья. Такие данные приводит Минфин Молдовы.

© Sputnik / Статистика по государственной программе Prima Casă ("Первый дом")

Из общего числа участников этой программы 633 человека пользуются компенсациями в рамках Prima Casă-2, открытой для бюджетников, тысяча 645 граждан - Prima Casă-3 (для многодетных семей), а 336 - Prima Casă-4 (для сотрудников частных компаний).

"Средняя площадь приобретаемого жилья по этой программе составляет 59,96 квадратных метра, а средняя цена – 593,8 тысячи леев", - пояснили в министерстве.

Согласно статистике, чаще по льготной линии кредитования покупают жилье в городской местности. В основном люди приобретают квартиры, реже - частные дома.

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova