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Покупка жилья в кредит по программе Prima Casă: что заявили в Минфине

© Sputnik / Miroslav Rotari
Общество
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Sputnik
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20200519/30294444/pokupka-zhilya-v-kredit-chto-zayavili-minfin.html

Согласно статистике, чаще по льготной линии кредитования покупают жилье в городской местности. В основном люди приобретают квартиры, реже - частные дома.

КИШИНЕВ, 19 мая – Sputnik. С момента старта государственной программы льготного кредитования Prima Casă ("Первый дом") и до настоящего времени приобретено 4 тысячи 296 объектов жилья. Такие данные приводит Минфин Молдовы.

Статистика по государственной программе Prima Casă (Первый дом)
© Sputnik /
Статистика по государственной программе Prima Casă ("Первый дом")
"Одобрено еще 10 заявок и готовится подписание гарантийных контрактов. Общая сумма предоставленных банками на эти цели займов достигает 2,153 миллиарда леев, а активных гарантий – 1,076 миллиарда леев", - отметили в министерстве.

Из общего числа участников этой программы 633 человека пользуются компенсациями в рамках Prima Casă-2, открытой для бюджетников, тысяча 645 граждан - Prima Casă-3 (для многодетных семей), а 336 - Prima Casă-4 (для сотрудников частных компаний).

"Средняя площадь приобретаемого жилья по этой программе составляет 59,96 квадратных метра, а средняя цена – 593,8 тысячи леев", - пояснили в министерстве.

Согласно статистике, чаще по льготной линии кредитования покупают жилье в городской местности. В основном люди приобретают квартиры, реже - частные дома.

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