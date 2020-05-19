Покупка жилья в кредит по программе Prima Casă: что заявили в Минфине

КИШИНЕВ, 19 мая – Sputnik. С момента старта государственной программы льготного кредитования Prima Casă ("Первый дом") и до настоящего времени приобретено 4 тысячи 296 объектов жилья. Такие данные приводит Минфин Молдовы.
"Одобрено еще 10 заявок и готовится подписание гарантийных контрактов. Общая сумма предоставленных банками на эти цели займов достигает 2,153 миллиарда леев, а активных гарантий – 1,076 миллиарда леев", - отметили в министерстве.© Sputnik /Статистика по государственной программе Prima Casă ("Первый дом")
Из общего числа участников этой программы 633 человека пользуются компенсациями в рамках Prima Casă-2, открытой для бюджетников, тысяча 645 граждан - Prima Casă-3 (для многодетных семей), а 336 - Prima Casă-4 (для сотрудников частных компаний).
"Средняя площадь приобретаемого жилья по этой программе составляет 59,96 квадратных метра, а средняя цена – 593,8 тысячи леев", - пояснили в министерстве.
Согласно статистике, чаще по льготной линии кредитования покупают жилье в городской местности. В основном люди приобретают квартиры, реже - частные дома.
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