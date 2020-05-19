Молдавский премьер рассказал о готовности страны ко второй волне COVID-19

Глава молдавского кабмина рассказал, когда возможна вторая волна коронавируса нового типа, а также о том, как готовится к этому страна.

КИШИНЕВ, 19 мая – Sputnik. Молдавский премьер Ион Кику считает, что вторая волна коронавируса нового типа может захлестнуть страну осенью. Об этом он заявил на пресс-конференции во вторник.

"На прошлой неделе состоялся саммит премьер-министров центрально-европейских стран, на котором обсудили возможную вторую волну. Она ожидается ближе к зиме, с октября. Тогда ситуация будет еще сложнее, потому что сейчас мы вышли из зимы, а тогда будем только на ее пороге, когда у нас еще и сезонный грипп, и другие болезни, которые только ухудшают ситуацию", - сказал Кику.

По его словам, обсуждены меры подготовки к возможной второй волне COVID-19, в первую очередь, с санитарно-эпидемиологической точки зрения – защитные средства, костюмы, маски, лекарства. Для этих целей, как пояснил Кику, в отредактированном бюджете, который был представлен до 23 апреля, предусмотрена дополнительная статья в 300 миллионов леев. Эти деньги, отметил премьер, по решению правительства могут быть направлены на закупку медикаментов и защитных средств.

"На данный момент у нас хватает тестов, которые мы закупили и получили в качестве гуманитарной помощи. Думаю, сейчас у нас не меньше 80 тысяч тестов. Что касается защитных средств, то тут тоже хочу поблагодарить все страны и организации, которые предоставили нам помощь. Все поступило в достаточном количестве, но будем закупать, в том числе, на внутреннем рынке, потому что экономические агенты адаптировались к условиям. Многие предприниматели производят защитные средства. Мы готовимся ко второй волне", - сказал Кику.

Он также обратил внимание, что медицинская система более подготовлена с точки зрения обеспечения персонала.

"Важно, что, когда наступит осень и не дай бог вторая волна, страна должна была готова", - заключил Кику.

С 17 марта по 15 мая в Молдове действовало чрезвычайное положение в связи с коронавирусом нового типа. А с пятницы, 15 мая, ввели режим ЧП в области здравоохранения.

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