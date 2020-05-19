Кику рассказал, при каких обстоятельствах подаст в отставку с поста премьера

Глава правительства отметил, что как гражданин республики, был бы рад, чтобы политический класс не допустил дестабилизацию в стране.

КИШИНЕВ, 19 мая – Sputnik. Молдавский премьер Ион Кику заявил, что если нынешнее парламентское большинство ПСРМ-ДПМ распадется, то он подумает, оставаться ли ему на посту главы кабинета министров.

"Дестабилизация возможна. Если это парламентское большинство исчезнет, то я подумаю, останусь ли премьер-министром", - сказал Кику.

По его словам, в сложившейся ситуации ни одно правительство, наделенное полномочиями, в принципе не сможет решить сразу все проблемы в период такого кризиса.

"Если оставить кабмин без полномочий решать проблемы страны, - это катастрофа. Поэтому я и говорю, что подумаю, останусь ли в такой ситуации. Потому что идти в парламент без уверенности, что проекты и инициативы будут поддержаны большинство, - это довольно затруднительная ситуация. Не думаю, что мы дальше сможем работать в таких условиях", - сказал Кику.

Он выразил надежду, что если парламентарии и сделают первый шаг к дестабилизации ситуации в стране, то они будут готовы и на второй – к стабилизации.

"Как гражданин республики, был бы рад, чтобы политический класс не допустил дестабилизацию", - сказал Кику.

На вопрос о том, что изменилось после утверждения действующего правительства как миноритарного, премьер отметил, что на момент голосования нынешнее правительство поддержали 62 депутата.

"У нас была поддержка парламентского большинства, хотя оно было официально сформировано в марте. Но эта поддержка была. Когда эта поддержка исчезнет управление страной будет очень и очень сложным", - отметил Кику.

Кризис большинства

Парламентское большинство в законодательном органе республики формируют Партия социалистов и Демпартия. Однако демократы за последнее время пережили уход сразу нескольких депутатов. Вместо 30 кресел в начале мандата парламента нынешнего созыва у фракции ДПМ остались 15 законотворцев. Во фракции социалистов насчитывается 37 депутатов. А необходимый минимум для функционирования парламентского большинства составляет 51 законодатель.

Первыми из партии и фракции ДПМ вышли шестеро депутатов, среди которых Андриан Канду, Серджиу Сырбу и Владимир Чеботарь. Позже они объявили о создании группы Pro Moldova, а также о том, что будут поддерживать инициативы блока ACUM. Затем о присоединении к ним в разное время объявили парламентарии, которые также покинули ряды Демпартии - Георге Брашовски и Руксанда Главан.

А 8 мая из ДПМ вышли сразу четверо депутатов: Елена Бакалу и Олег Сырбу, заявившие о желании вступить в Pro Moldova, а Виолетта Иванова и Владимир Витюк - во фракцию партии "Шор".

В понедельник, 18 мая, еще двое депутатов вышли из фракции Демпартии и рассказали о намерении присоединиться к парламентской группе Pro Moldova. Речь идет о Василие Бытка и Геннадии Вердеше.

Ранее Владимир Чеботарь, примкнувший к парламентской группе Pro Moldova, высказал мнение, что число законотворцев нынешнего парламентского большинства окажется ниже 51, и оно не доживет до конца мандата нынешнего созыва парламента.

Глава государства Игорь Додон, в свою очередь, заявил, что Молдова нуждается в политической стабильности. Президент утверждает, что если депутаты продолжат покидать Демпартию, то, вероятнее всего, будут организованы досрочные парламентские выборы.

Из-за миграции депутатов проиграют и ДПМ, и группа Pro Moldova. Такого мнения придерживается политолог Ян Лисневский. Это связано с тем, что избиратели ждут от политиков не переходов из одной партии в другую, что воспринимается народом, как негативное явление, а качественного изменения самого политического класса.

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