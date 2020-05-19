Продовольственная безопасность Молдовы и кризис: прогнозы правительства

Глава кабмина рассказал о продовольственной безопасности страны, выплате зарплат бюджетникам и пенсий, а также о том, как отразится кризис на экономике.

КИШИНЕВ, 19 мая – Sputnik. Продовольственный кризис Молдове не грозит, заявил во вторник премьер-министр страны Ион Кику.

"Сценарии скептические, пессимистичные как у нас в стране, так и на мировом уровне. Видели прогнозы по еврозоне, по ЕС, и они не такие уж и лучезарные. Но все-таки попрошу выражения типа "массовый голод" не употреблять. Этого не будет. Мы этого не допустим. В первую очередь, у нас есть запасы еще за предыдущий период", - сказал Кику на брифинге.

По его словам, данные, которые приводит Минсельхоз, доказывают, что если в страну не будут импортировать зерно и продуктовые товары - продовольственная безопасность республики обеспечена.

"С экономической точки зрения пострадают все – и государство, и население, и бизнес. Такова ситуация везде. Я не хочу строить иллюзии или давать какие-то сценарии в розовых тонах. Будет тяжело, но речь не идет о голоде или о том, что останемся без товаров первой необходимости", - отметил премьер.

Глава правительства подчеркнул, что социальные выплаты со стороны государства как для пенсионеров, так и зарплаты бюджетникам будут выплачены. Он обратил внимание, что уже утверждено порядка 25 тысяч заявок на получение пособия по безработице.

"Когда люди не смогут найти работу, мы будем помогать им. Понятно, что некоторые секторы пострадают больше остальных. Когда, к сожалению, теряешь работу в одной области, то желательно искать ее в другой сфере. Потому что у нас есть кадровый дефицит в некоторых секторах", - добавил Кику.

Он отметил, что на данный момент страна находится в довольно трудной ситуации, а прогноз скептический, но не катастрофический.

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