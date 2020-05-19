Смерть с запахом резины: фатальный стритрейсинг всколыхнул молдавское общество

Корреспондент Sputnik Молдова разбирался, как должны вести себя водители за рулем, и когда грани между автогонками и нарушением закона стираются.

КИШИНЕВ, 19 мая - Sputnik. Подавляющее большинство молдавских автоводителей являются ответственными и соблюдают правила дорожного движения, понимая, что любая оплошность на дороге, любая вольность может перерасти в трагедию, которая случится в мгновение ока. Пример тому - ДТП в центре Кишинева на пересечении улицы Измаильской с проспектом Штефана чел Маре, в результате которого погибли два человека.

Виновный в фатальной аварии уже помещен под предварительный арест, в отношении него ведется следствие.

Однако, как бы неукоснительно не соблюдали обычные водители правила безопасного вождения, всегда найдутся те, кто поставит здоровье и жизнь других автомобилистов и пешеходов в прямую, смертельную опасность. А последователей такого запретного развлечения, как стритрейсинг, вряд ли станет меньше почти в миллионом городе, ведь запретный плод - всегда сладок.

"К сожалению, в последнее время ситуация на дорогах Молдовы ухудшилась. Любым автомобилем управляет человек, от его поведения за рулем, навыков вождения и дисциплины зависит безопасность на дорогах. Эта трагедия опять всколыхнула наше общество, люди негодуют также, как и в случае с ДТП с участием машины Porsche Cayenne, которое привели к гибели людей", - заявил в интервью корреспонденту Sputnik председатель Союза автоводителей Молдовы Олег Кожокару.

Эксперт уточнил: как бы власти страны и столицы не старались модернизировать дорожную инфраструктуру, создавать станции для заправки электромобилей, заботясь об экологии, всегда найдутся те, для кого нормы адекватного поведения за рулем не писаны. Человеческий фактор, по мнению собеседника, остается решающим в ситуациях, связанных с трагедиями на дорогах.

"То, как этот индивид покусился на жизнь и здоровье всех участников движения и спровоцировал ДТП, стало показателем. Все автомобилисты Молдовы просто возмущены такой ситуацией", подчеркнул Кожокару.

Сегодня в Молдове никто не стремится ограничивать автоспорт - в республике ежегодно проводятся соревнования, к примеру, по багги. Они проходят на специально оборудованном полигоне по трассе, ведущей в пригородный поселок Колоница, и вызывают настоящий восторг зрителей, которые хоть раз там побывали.

"Существуют различные виды автоспорта, в том числе стритрейсинга. Но все состязания такого рода организуются заранее и при согласовании с органами власти, с полицией. Это - спорт, жажда победы и достижений, это - адреналин. Но все это должно основываться исключительно на нормах безопасности", - рассказал Кожокару.

Пять лет назад на Бэчойской трассе произошло страшное ДТП, когда водитель автомобиля Mercedes въехал в микроавтобус с пассажирами. В этом инциденте также были замешаны стритрейсеры-экстремалы, самовольные действия которых привели к человеческим жертвам.

"В правилах дорожного движения четко сказано: любые массовые мероприятия, авто- и велопробеги должны быть согласованы с органами власти, с полицией. Недавно делегация Союза автоводителей побывала на одной из трасс "Формулы-1" в Австрии. Там специалисты провели заезд учебных автомобилей, за рулем которых молдавские выпускники автошкол сдают практический экзамен на получение прав. Все мероприятие сопровождалось беспрецедентными нормами безопасности: на каждом повороте дежурили экипажи "скорых" и полиции, пожарных", - сказал собеседник.

Споры группы молодых людей, которые ставят на кон безопасность всех членов общества в условиях, когда передвижение по городу не должно превышать скоростной порог в 50 км/ч, является "вызовом всем гражданам", резюмировал Кожокару.

Стритрейсинг - форма неофициальных и зачастую незаконных автомобильных гонок, которые проходят на общественных дорогах.

Уличные гонки могут быть или самопроизвольными, или хорошо запланированными и скоординированными. Правоохранительные органы запрещают уличные гонки из-за потенциальной опасности ДТП и смертельных аварий для других участников дорожного движения.

Столичные уличные гонщики зачастую объединяются в неофициальные группы, деятельность которых должны пресекать сотрудники МВД.

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