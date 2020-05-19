Не засуха, так - заморозки: погодные факторы в Молдове "ударили" по яблокам

Этот год оказывается для Молдовы неурожайным по всем показателям, садоводы республики недоберут 15-30 процентов яблок по сравнению с сезоном 2019-го.

КИШИНЕВ, 19 мая - Sputnik. Из-за непрекращающейся гидрологической засухи в стране и заморозков, которые в начале весны текущего года господствовали в республике порядка полутора недель, молдавские сельхозпроизводители получат серьезный недобор не только по урожаю зерновых культур, подсолнечнику, кукурузе и рапсу, но и по яблокам - одному из основных фруктов, идущих на экспорт из нашей страны.

В среднем, убытки садоводов на севере республики составят 25-30 процентов от ожидавшегося урожая. Апрельские негативные температуры привели к таким потерям, а также к снижению качества вызревающих плодов.

Порядка половины всего урожая яблок, который планируется собрать на севере республики, не будет отправлено за рубеж, плоды поступят на перерабатывающие предприятия, поскольку пригодны лишь к приготовлению соков и концентратов.

В центре Молдовы ситуация немного легче - недобор по яблокам столовых сортов составит 15-20 процентов, фермеры рассчитывают как можно быстрее осенью реализовать урожай, чтобы покрыть убытки, причиненные капризной молдавской весной 2020 года.

Тревожна ситуация и на юге - там яблоневые сады страдают от засухи. Как рассказал корреспонденту Sputnik Молдова фермер с 45-летним стажем, руководитель крупного хозяйства села Карахасань Василий Кочу, чтобы спасти и без того небогатый урожай, в сады крестьяне привозят бочки с водой, поливая и опрыскивая фруктовые деревья, страдающие от недостатка влаги.

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