23:22 19 Мая 2020
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR19.25
  • USD17.81
  • RUB0.24
  • RON3.98
  • UAH0.67
Поиск
засуха в Молдове

Не засуха, так - заморозки: погодные факторы в Молдове "ударили" по яблокам

© Sputnik / Ciobanu Victor
Общество
Получить короткую ссылку
12810
Sputnik
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20200519/30298147/ne-zasukha-tak-zamorozki-pogodnye-faktory-v-moldove-udarili-po-yablokam.html

Этот год оказывается для Молдовы неурожайным по всем показателям, садоводы республики недоберут 15-30 процентов яблок по сравнению с сезоном 2019-го.

КИШИНЕВ, 19 мая - Sputnik. Из-за непрекращающейся гидрологической засухи в стране и заморозков, которые в начале весны текущего года господствовали в республике порядка полутора недель, молдавские сельхозпроизводители получат серьезный недобор не только по урожаю зерновых культур, подсолнечнику, кукурузе и рапсу, но и по яблокам - одному из основных фруктов, идущих на экспорт из нашей страны. 

В среднем, убытки садоводов на севере республики составят 25-30 процентов от ожидавшегося урожая. Апрельские негативные температуры привели к таким потерям, а также к снижению качества вызревающих плодов.

Порядка половины всего урожая яблок, который планируется собрать на севере республики, не будет отправлено за рубеж, плоды поступят на перерабатывающие предприятия, поскольку пригодны лишь к приготовлению соков и концентратов.

Сбор яблок.
© Sputnik / Сергей Мальгавко
Молдавские яблоки пришлись по вкусу на берегах Персидского залива
В центре Молдовы ситуация немного легче - недобор по яблокам столовых сортов составит 15-20 процентов, фермеры рассчитывают как можно быстрее осенью реализовать урожай, чтобы покрыть убытки, причиненные капризной молдавской весной 2020 года. 

Тревожна ситуация и на юге - там яблоневые сады страдают от засухи. Как рассказал корреспонденту Sputnik Молдова фермер с 45-летним стажем, руководитель крупного хозяйства села Карахасань Василий Кочу, чтобы спасти и без того небогатый урожай, в сады крестьяне привозят бочки с водой, поливая и опрыскивая фруктовые деревья, страдающие от недостатка влаги.

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova

По теме

Рыночные цены на основные сорта яблок в Молдове снизились
Молдавские яблоки не попадают в ЕС: почему РФ остается стратегическим рынком
Теги:
Молдова, статистика, урожай, яблоки


Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости



Колумнисты
Пресс-центр
Мультимедиа
Пионеры Самарканда, 1969 год.
Жизнь советских пионеров в цвете
“Старый друг лучше новых двух”: Додон поблагодарил Путина за помощь в период пандемии.
Президент Молдовы поблагодарил Путина за помощь республике в борьбе с COVID-19
Политический туризм
"Политический туризм" в парламенте Молдовы

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться