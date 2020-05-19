Радость для жителей Кишинева и пригородов: что решил мунсовет

План, разработанный рабочей группой столичного представительного собрания, предусматривает, что за четыре года будут закуплены 250 автобусов вместимостью 107 мест, из которых 100 поступят в готовом виде, а остальные 150 будут собраны на месте.

КИШИНЕВ, 19 мая - Sputnik. Кишиневский муниципальный совет утвердил на внеочередном заседании проект решения по обновлению подвижного состава столичного общественного транспорта на 2020-2023 годы. План, разработанный рабочей группой столичного представительного собрания, предусматривает, что за четыре года будут закуплены 250 автобусов вместимостью 107 мест, из которых 100 поступят в готовом виде, а остальные 150 будут собраны в партнерстве с одной из ведущих компаний-производителей. Также планируется приобретение 18 сдвоенных троллейбусов, а также сборка 70 стандартных (на 115 мест) и 20 сдвоенных пассажирских электротранспортных средств.

Советники приняли решение, что до конца года следует закупить 100 автобусов, а также собрать 30 одинарных и приобрести 18 сдвоенных троллейбусов. На втором этапе планируется пополнение парка еще 150 автобусами, 70 обычными и 20 сдвоенными троллейбусами. Согласно плану, в первую очередь необходимо организовать и осуществить государственные закупки 100 автобусов до конца 2020 года.

"Это победа для всех жителей столицы и именно так, руководствуясь интересами города, а не политики, и должны продвигаться все проекты", - отметил примар (мэр) Чебан в соцсети.

По одному из пунктов утвержденного плана, столичному градоначальнику предлагается провести переговоры с коммерческими банками Республики Молдова о получении ссуды на общую сумму не более 400 миллионов леев для закупки на открытом тендере 100 автобусов и сборки 30 троллейбусов, на основе партнерства между Управлением электротранспорта Кишинева и белорусской компанией "Белкоммунмаш".

Ежегодно, в течение 2021-2023 годов, муниципальный совет Кишинева будет утверждать лимит необходимых средств и предоставлять генпримару Кишинева право договариваться и заключать контракты на ссуды для обеспечения финансового покрытия, необходимого для реализации плана обновления транспорта в соответствии с законом № 397 от 16 октября 2003 года о местных публичных финансах.

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