Они - на передовой: есть повод поблагодарить семейных врачей в Молдове

Во вторник в мире отмечается Международный день семейных врачей - молдавские медики сегодня демонстрируют свою самоотверженность и верность выбранной профессии, рискуя сами, спасают тысячи жизней от вирусной угрозы нового типа.

КИШИНЕВ, 19 мая - Sputnik. "Семейные врачи - на первой линии" - под таким девизом 19 мая, в том числе в Молдове, отмечается день медиков, которые помогают каждому человеку в течение всей его жизни, особенно в период пандемии и реальной вирусной угрозы, ставшей вызовом всему человечеству.

Министр здравоохранения, труда и социальной защиты Виорика Думбрэвяну напомнила всем гражданам страны, что именно благодаря труду семейных врачей человек чувствует себя защищенным, начиная с первых шагов и заканчивая преклонными годами.

"Именно они с терпением и пониманием заботятся о нашем здоровье. Сейчас все семейные врачи в Молдове находятся на передовой в борьбе с COVID-19. Они проявляют стойкость и мужество, поскольку человеческая жизнь - главный приоритет", - подчеркнула глава Минздрава.

От имени всего молдавского общества Думбрэвяну выразила признательность многочисленному отряду, включающему 1 тысячу 591 семейного врача и 3 тысячам 932 медсестер за их труд и помощь людям в этот непростой период, когда мир оказался перед серьезной вирусной угрозой.

Сегодня семейные врачи в республике выполняют почти титаническую работу, помимо своих повседневных обязанностей занимаются мониторингом состояния пациентов, у которых есть подозрения на заражение коронавирусом.

Начиная с 10 апреля, когда руководство Минздрава разрешило лечение на дому пациентов с легкими формами COVID-19, медики следили за состоянием 1 тысячи 411 пациентов по всей Молдове. Труд молдавских семейных врачей принес свои плоды - полностью вылечились на дому от коронавируса 477 пациентов, 526 - до сих пор под наблюдением.

Международный день семейного врача впервые отметили 19 мая 2011 года. Дата посвящена роли семейных врачей в медицинских системах стран всего мира.

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