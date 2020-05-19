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Новые данные Минздрава: в Молдове зарегистрировали еще 202 случая COVID-19

© Sputnik / Tatiana Makeeva
Общество
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Тема:
Коронавирус нового типа распространяется по миру (1118)
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Sputnik
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20200519/30300711/novye-dannye-minzdrava-v-moldove-zaregistrirovali-novykh-sluchaev-covid-19.html

Таким образом, общее количество зараженных коронавирусом достигло на сегодняшний день в Республике Молдова 6 тысяч 340.

КИШИНЕВ, 19 мая - Sputnik. За последние сутки в Молдове зафиксированы еще 202 лабораторно подтвержденных случая инфицирования COVID-19, сообщили в министерстве здравоохранения.

"После проведения 1 тысячи 208 тестов, были зафиксированы еще 202 случая заражения", - заявила министр здравоохранения, труда и социальной защиты Виорика Думбрэвяну.

Также за сутки были зарегистрированы еще 4 смерти от осложнений, связанных с коронавирусом. Общее количество летальных исходов, спровоцированных COVID-19, достигло 221. 

© AFP 2020 / Wojtek Radwanski
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Вместе с тем, во вторник выздоровели еще 83 пациента. А за весь период пандемии от коронавируса излечились 2 тысячи 508 пациентов.  

Общее количество зараженных составило 6 тысяч 340 человек. К настоящему моменту активные случаи инфицирования составляют 3 тысячи 411 человек.

В Молдове действует чрезвычайное положение в области здравоохранения. ЧП предварительно продлится до конца июня.

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Тема:
Коронавирус нового типа распространяется по миру (1118)

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Теги:
данные, Минздрав, Молдова, коронавирус


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