Новые данные Минздрава: в Молдове зарегистрировали еще 202 случая COVID-19

Таким образом, общее количество зараженных коронавирусом достигло на сегодняшний день в Республике Молдова 6 тысяч 340.

КИШИНЕВ, 19 мая - Sputnik. За последние сутки в Молдове зафиксированы еще 202 лабораторно подтвержденных случая инфицирования COVID-19, сообщили в министерстве здравоохранения.

"После проведения 1 тысячи 208 тестов, были зафиксированы еще 202 случая заражения", - заявила министр здравоохранения, труда и социальной защиты Виорика Думбрэвяну.

Также за сутки были зарегистрированы еще 4 смерти от осложнений, связанных с коронавирусом. Общее количество летальных исходов, спровоцированных COVID-19, достигло 221.

Вместе с тем, во вторник выздоровели еще 83 пациента. А за весь период пандемии от коронавируса излечились 2 тысячи 508 пациентов.

Общее количество зараженных составило 6 тысяч 340 человек. К настоящему моменту активные случаи инфицирования составляют 3 тысячи 411 человек.

В Молдове действует чрезвычайное положение в области здравоохранения. ЧП предварительно продлится до конца июня.

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