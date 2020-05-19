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Новая разметка на улице Пушкина.

Вниманию автоводителей: в Кишиневе появилась новая дорожная разметка

© Photo : Facebook / Victor Chironda
Общество
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Sputnik
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20200519/30300891/vnimaniyu-avtovoditeley-v-kishineve-poyavilas-novaya-dorozhnaya-razmetka.html

В молдавской столице на проезжей части выделяют отдельные полосы для движения общественного транспорта, маркировка этого пространства выполнена желтой краской.

КИШИНЕВ, 19 мая - Sputnik. На столичной улице Пушкина во вторник горожане увидели новую дорожную разметку - выделенная полоса предназначена для общественного транспорта и велосипедистов. 

Маркировка выполнена желтым цветом, на ней с расстоянием в 10 метров написано слово "BUS" и изображен велосипед. О начале работ по нанесению специальной разметке на ряде автотрасс города сообщил вице-примар Кишинева Виктор Киронда на своей персональной странице в социальной сети Facebook.

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© Sputnik /
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Муниципальный чиновник разъяснил, что любой вид парковки автомобилей, за исключением авторизированных мест, на улице Пушкина отныне запрещен, а тем водителям, которые нарушат требования столичных властей, грозят штрафы. Сотрудники Патрульной полиции будут следить за соблюдением этих норм. 

"Мы также призываем автомобилистов использовать для движения новую полосу, но быть при этом предельно внимательными", - написал Киронда. 

Вице-примар сообщил, что столичным водителям понадобится время для привыкания к новым требованиям движения по городу.

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Теги:
Кишинев, водители, дорожная разметка, разметка


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