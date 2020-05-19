Вниманию автоводителей: в Кишиневе появилась новая дорожная разметка

КИШИНЕВ, 19 мая - Sputnik. На столичной улице Пушкина во вторник горожане увидели новую дорожную разметку - выделенная полоса предназначена для общественного транспорта и велосипедистов.
Маркировка выполнена желтым цветом, на ней с расстоянием в 10 метров написано слово "BUS" и изображен велосипед. О начале работ по нанесению специальной разметке на ряде автотрасс города сообщил вице-примар Кишинева Виктор Киронда на своей персональной странице в социальной сети Facebook.
"Мы также призываем автомобилистов использовать для движения новую полосу, но быть при этом предельно внимательными", - написал Киронда.
Вице-примар сообщил, что столичным водителям понадобится время для привыкания к новым требованиям движения по городу.
Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>