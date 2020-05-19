19:34 19 Мая 2020
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR19.25
  • USD17.81
  • RUB0.24
  • RON3.98
  • UAH0.67
Поиск
Александр Агение

Перестановки в кишиневском мунсовете: кто пополнит его ряды

© Photo : Partidul Socialiștilor din Republica Moldova
Общество
Получить короткую ссылку
39 0 0
Sputnik
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20200519/30302017/kadrovye-perestanovki-kto-popolnit-ryady-kishinevskogo-munsoveta.html

Новичок займет место Никиты Цуркана, ставшего депутатом парламента Республики Молдова от Партии социалистов Республики Молдова (ПСРМ).

КИШИНЕВ, 19 мая - Sputnik. На внеочередном заседании муниципального совета Кишинева, прошедшем во вторник, утвержден мандат нового мунсоветника Александра Агение, который шел на выборах состава столичного представительного собрания по спискам ПСРМ.

Руководство Кишинева: первые лица мэрии и состав мунсовета
© Sputnik / Moldova
Руководство Кишинева - мэрия и мунсовет

Он придет на смену Никите Цуркану, занявшему пост депутата парламента Республики Молдова от социалистов после смерти депутата Ивана Забунова. В соответствии с принятым мунсоветом решением, Агение включен в Комиссию по вопросам жилищно-коммунального хозяйства, энергетики, технического обслуживания, транспорта, связи и экологии. 

В муниципальном совете Кишинева 51 избранник. Самая большая фракция у Партии социалистов — 22 мандата. На втором месте по численности — фракция DA (10 советников), на третьем — фракция PAS (9 человек). У Либеральной партии — три советника, по два у Демократической партии (ДПМ) и партии "Шор". По одному креслу — у представителей общественно-политического движения "Новая сила", Партии национального единства и Партии коммунистов.

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova

По теме

Радость для жителей Кишинева и пригородов: что решил мунсовет
После того, как кишиневцы выйдут из карантина, их ждет сюрприз от примэрии
В Кишиневе утверждены еще три вице-мэра


Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости



Колумнисты
Пресс-центр
Мультимедиа
Организованный мир: как в разных странах соблюдают социальную дистанцию
“Старый друг лучше новых двух”: Додон поблагодарил Путина за помощь в период пандемии.
Президент Молдовы поблагодарил Путина за помощь республике в борьбе с COVID-19
Политический туризм
"Политический туризм" в парламенте Молдовы

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться