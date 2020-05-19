Перестановки в кишиневском мунсовете: кто пополнит его ряды

КИШИНЕВ, 19 мая - Sputnik. На внеочередном заседании муниципального совета Кишинева, прошедшем во вторник, утвержден мандат нового мунсоветника Александра Агение, который шел на выборах состава столичного представительного собрания по спискам ПСРМ.

Он придет на смену Никите Цуркану, занявшему пост депутата парламента Республики Молдова от социалистов после смерти депутата Ивана Забунова. В соответствии с принятым мунсоветом решением, Агение включен в Комиссию по вопросам жилищно-коммунального хозяйства, энергетики, технического обслуживания, транспорта, связи и экологии.

В муниципальном совете Кишинева 51 избранник. Самая большая фракция у Партии социалистов — 22 мандата. На втором месте по численности — фракция DA (10 советников), на третьем — фракция PAS (9 человек). У Либеральной партии — три советника, по два у Демократической партии (ДПМ) и партии "Шор". По одному креслу — у представителей общественно-политического движения "Новая сила", Партии национального единства и Партии коммунистов.

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