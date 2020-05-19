О молдавском бюджете замолвите слово: что ждет страну в условиях кризиса

Глава правительства рассказал о состоянии финансов, о том, за счет чего планируется покрывать бюджетный дефицит, о российском кредите, экономических прогнозах, а также о том, хватит ли властям средств для выплаты пенсий и зарплат бюджетникам.

КИШИНЕВ, 19 мая – Sputnik. Дефицит бюджета Молдовы в 2020 году, согласно новым прогнозам правительства, может превысить 20 миллиардов леев. Об этом заявил премьер республики Ион Кику на пресс-конференции во вторник.

Глава правительства, в частности, сравнил динамику поступлений в казну до введения в стране чрезвычайного положения из-за COVID-19 и ближе к снятию этого режима. По его словам, каждый день мая этого года в госбюджет поступает на 52,8 миллиона леев меньше, чем в мае 2019-го.

"Правительство представляло парламенту в конце апреля откорректированный национальный публичный бюджет с дефицитом в 16,2 миллиарда леев. Учитывая развивающуюся ситуацию, понимаем, что и эта цифра довольно оптимистичная. Прогнозируем дефицит свыше 20 миллиардов леев, если тенденция снижения поступлений в бюджет продолжится", - сказал Кику.

По его словам, правительство должно найти источники финансирования этого дефицита.

"Чтобы прийти в парламент с корректировками, нужно изыскать эти деньги или определить, какие расходы в размере более четырех миллиардов леев должны быть устранены. Сейчас нас интересует первая часть - найти дополнительные деньги, чтобы не пришлось сокращать расходы", - сказал Кику.

Надежды на российский кредит

Премьер подчеркнул, что "необходимо найти эти четыре миллиарда, которые исчезли вместе с российским кредитом".

"В этом контексте уведомил российскую сторону о том, что изначальное соглашение недействительно, потому что есть решение Конституционного суда, и спросил, если российская сторона готова возобновить переговоры. Ответа пока нет, потому что запрос отправил только в пятницу. Ждал мотивировочную часть решения КС", - сказал Кику.

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Глава правительства отметил, что надеется на возобновление переговоров с Москвой по этому кредиту.

Нужны допдоходы в бюджет

Кику пояснил, что, кроме 4 миллиардов леев из российского кредита нужно будет найти еще дополнительные источники доходов в бюджет в размере 4-5 миллиардов леев.

"В первую очередь рассчитываем на макрофинансовую помощь, о которой объявлял Евросоюз, на сумму в 100 миллионов евро. Насколько я понял, первый транш в 50 миллионов евро может поступить в июне-июле, а второй транш - до конца этого года или в начале следующего. Находимся в контакте с Еврокомиссией и ждем в ближайшие дни проект соглашения на первый транш, а по второму еще предстоит обсудить условия", - сказал Кику.

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По его словам, кабмин ищет и другие источники, в частности, рассчитывает на внутренний финансовый рынок. Ранее правительство решило увеличить вдвое объем эмиссий государственных ценных бумаг. Резервы для этого, как считает Кику, есть.

"Мы не отказались от своих планов размещения еврооблигаций на международном финансовом рынке", - добавил глава кабмина.

Кроме того, премьер-министр подчеркнул, что накануне на заседании с председателями районов попросил исключить любые неприоритетные расходы.

Прогнозы по ВВП

Глава правительства отметил, что апрельская корректировка бюджета предусматривала спад ВВП на уровне 3%. Однако, как пояснил премьер, изначально говорилось, что это довольно оптимистичный сценарий. Согласно актуализированному прогнозу спад ВВП может составить 6,3% или даже больше.

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Что будет с пенсиями и зарплатами

Глава правительства заверил, что "приоритет государства - покрытие расходов социального характера".

"Мы не можем оставить 700 тысяч пенсионеров (большинство из них получают пенсию до двух тысяч леев). Мы этого не допустим ни в коем случаем. Конечно и зарплаты учителей, медработников не будет урезаны или задержаны. Мы найдем средства", - сказал Кику.

По его словам, власти ищут возможности для покрытия бюджетного дефицита. "И думаю, что мы их найдем, и пройдем и через этот кризис", - отметил молдавский премьер.

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