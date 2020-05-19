О молдавском бюджете замолвите слово: что ждет страну в условиях кризиса

КИШИНЕВ, 19 мая – Sputnik. Дефицит бюджета Молдовы в 2020 году, согласно новым прогнозам правительства, может превысить 20 миллиардов леев. Об этом заявил премьер республики Ион Кику на пресс-конференции во вторник.
Глава правительства, в частности, сравнил динамику поступлений в казну до введения в стране чрезвычайного положения из-за COVID-19 и ближе к снятию этого режима. По его словам, каждый день мая этого года в госбюджет поступает на 52,8 миллиона леев меньше, чем в мае 2019-го.
"Правительство представляло парламенту в конце апреля откорректированный национальный публичный бюджет с дефицитом в 16,2 миллиарда леев. Учитывая развивающуюся ситуацию, понимаем, что и эта цифра довольно оптимистичная. Прогнозируем дефицит свыше 20 миллиардов леев, если тенденция снижения поступлений в бюджет продолжится", - сказал Кику.
"Чтобы прийти в парламент с корректировками, нужно изыскать эти деньги или определить, какие расходы в размере более четырех миллиардов леев должны быть устранены. Сейчас нас интересует первая часть - найти дополнительные деньги, чтобы не пришлось сокращать расходы", - сказал Кику.
Надежды на российский кредит
Премьер подчеркнул, что "необходимо найти эти четыре миллиарда, которые исчезли вместе с российским кредитом".
"В этом контексте уведомил российскую сторону о том, что изначальное соглашение недействительно, потому что есть решение Конституционного суда, и спросил, если российская сторона готова возобновить переговоры. Ответа пока нет, потому что запрос отправил только в пятницу. Ждал мотивировочную часть решения КС", - сказал Кику.
Додон: правительство Молдовы обратится к России для переговоров по кредиту>>>
Глава правительства отметил, что надеется на возобновление переговоров с Москвой по этому кредиту.
Нужны допдоходы в бюджет
"В первую очередь рассчитываем на макрофинансовую помощь, о которой объявлял Евросоюз, на сумму в 100 миллионов евро. Насколько я понял, первый транш в 50 миллионов евро может поступить в июне-июле, а второй транш - до конца этого года или в начале следующего. Находимся в контакте с Еврокомиссией и ждем в ближайшие дни проект соглашения на первый транш, а по второму еще предстоит обсудить условия", - сказал Кику.
Эксперт: очевидно желание действующей власти продолжить переговоры с Россией>>>
"Мы не отказались от своих планов размещения еврооблигаций на международном финансовом рынке", - добавил глава кабмина.
Кроме того, премьер-министр подчеркнул, что накануне на заседании с председателями районов попросил исключить любые неприоритетные расходы.
Прогнозы по ВВП
Глава правительства отметил, что апрельская корректировка бюджета предусматривала спад ВВП на уровне 3%. Однако, как пояснил премьер, изначально говорилось, что это довольно оптимистичный сценарий. Согласно актуализированному прогнозу спад ВВП может составить 6,3% или даже больше.
Кризис из-за COVID-19: сколько денег нужно для покрытия потерь экономики>>>
Что будет с пенсиями и зарплатами
Глава правительства заверил, что "приоритет государства - покрытие расходов социального характера".
"Мы не можем оставить 700 тысяч пенсионеров (большинство из них получают пенсию до двух тысяч леев). Мы этого не допустим ни в коем случаем. Конечно и зарплаты учителей, медработников не будет урезаны или задержаны. Мы найдем средства", - сказал Кику.
По его словам, власти ищут возможности для покрытия бюджетного дефицита. "И думаю, что мы их найдем, и пройдем и через этот кризис", - отметил молдавский премьер.
Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>