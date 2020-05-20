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Мыло

Вспомнили про гигиену: в Молдове хотят модернизировать школьные туалеты

© CC0 / Pixabay / jackmac34
Общество
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Sputnik
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20200520/30300938/vspomnili-pro-gigienu-moldova-khotyat-modernizirovat-shkolnye-tualety.html

Практически половина школьных туалетов в сельской местности далека от таких элементарных потребностей человека, как гигиена и приватность.

КИШИНЕВ, 20 мая - Sputnik. Министерство образования, науки и исследований обратило внимание на состояние санузлов в детских садах, гимназиях и лицеях. Профильное ведомство намерено провести ревизию и понять масштаб проблемы по всей стране. Особенно остро она ощущается в сельской местности. Школьные туалеты оборудованы на улице и зачастую представляют собой небольшую постройку с выгребной ямой.

Без перегородок, воды, мыла и туалетной бумаги. Ранее группа учащихся из организации "Детская платформа" провела исследование и выяснила, что порядка половины школ в республике не оборудованы подключенными к канализации туалетами внутри учреждения. В некоторых случаях канализация присутствует, но она не задействована.

Школьный туалет в сельской местности
© Photo : Facebook / Vrem toalete decente in scolile din RM
Школьный туалет в сельской местности

Для начала туалеты пересчитают

Министерство образования, культуры и исследований вынесло на публичное обсуждение регламент о внедрении проектов по реконструкции санитарных блоков. Для начала власти предлагают составить список школ и детских садов, которые остро нуждаются в обновленных туалетах.

Село, архивное фото.
© Sputnik
Села Молдовы: без воды и канализации, зато с мечтой о европейском будущем

Оценивать учебные заведения будут исходя из нескольких критериев. Среди них: число учеников, наличие или отсутствие санитарных блоков в учебных заведениях, доступность систем водоснабжения, наличие денежных средств в размере 15% от стоимости проекта. Как отмечается в регламенте, бенефициары проекта (учебные заведения либо местные администрации) должны будут осуществить закупку услуг и работ по модернизации санитарных узлов. Фонд социальных инвестиций Молдовы, в свою очередь, будет ответственен за закупку товаров.

Проблема, о которой больше невозможно молчать

Практически половина школьных туалетов в сельской местности далека от таких элементарных потребностей человека как гигиена и приватность. В уличных уборных зачастую нет дверей, а в некоторых случаях и перегородок между выгребными ямами. Это доказали шокирующие снимки, которые в прошлом году были выставлены на экспозиции в день защиты детей.

Тогда же школьники из детской платформы провели опрос. Согласно ему, 70 % респондентов среди учащихся пожаловались на отсутствие мыла в туалетах. А в социальной сети в Facebook даже появилась группа "Хотим достойные туалеты в молдавских школах".

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