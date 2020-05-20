Не COVID-ом единым: как обстоят дела с ВИЧ-инфекцией в Молдове

О том, сколько ВИЧ-инфицированных в республике, как можно предотвратить заражение, и сколько лет живут с таким диагнозом, рассказал координатор Национальной программы по профилактике и борьбе с ВИЧ/СПИДом.

КИШИНЕВ, 19 мая – Sputnik, Анна Горбан. Ежегодно сотни граждан Молдовы узнают, что у них ВИЧ (вирус иммунодефицита человека). В то же время многие люди живут с этой инфекцией, даже не догадываясь о факте инфицирования и, тем самым, радикально сокращая свои шансы на успешное лечение.

Хорошая новость в том, что за последние годы Молдова достигла неплохих результатов терапии ВИЧ-инфекции: существует современная система тестирования и лечения, доступная на бесплатной основе всем пациентам. О предупреждении болезни и аспектах терапии рассказал эфире радиостудии Sputnik координатор Национальной программы по профилактике и борьбе с ВИЧ/СПИДом Юрий Климашевский.

Еще каких-нибудь 20-25 лет назад не существовало эффективной системы лечения ВИЧ-инфекции, пациентам предлагалось обычное устранение симптомов, но с тех пор медицина шагнула далеко вперед. Сегодня при грамотном регулярном лечении умереть именно от ВИЧ-инфекции невозможно, но для этого необходимо вовремя выявить сам факт инфицирования. В этом смысле Молдова достигла определенных успехов - в 2018 году были предприняты радикальные меры, и сегодня определить заражен человек ВИЧ или нет можно с помощью 15-минутного теста, доступного во всей медицинской сети. Таким образом, в Молдове были созданы условия для обширного, массового доступа к тестированию на ВИЧ-инфекцию.

Но ситуация по-прежнему далека от идеальной. Многие люди умирают просто потому, что не знают о самом факте заражения, и, соответственно, не получают своевременного лечения.

"Из 922 случаев положительных результатов на ВИЧ за 2019 год и 903 случая за 2018 год – у 12% (это чуть более 100 человек) вирус иммунодефицита был выявлен в день смерти или за неделю-две до смерти, то есть на терминальной стадии болезни", - пояснил Климашевский.

© Sputnik / Osmatesco Юрий Климашевский

По его словам, причина очень проста - человек может пережить ситуацию риска (например, незащищенный половой акт), заразиться ВИЧ и, сам не зная об этом, продолжать вести привычный образ жизни.

"Это очень неблагоприятный и тревожный фактор, так как чем раньше диагностирован ВИЧ и назначено лечение, тем больше вероятность того, что смерть пациента перенесется на неопределенный срок. Шансы на терапию есть всегда, кроме терминальной стадии", - отметил эксперт.

Пока в Молдове смертность от СПИДа, который развивается при отсутствии своевременного лечения ВИЧ-инфекции, остается довольно высокой. В 2019 году от болезней, возникших на фоне синдрома приобретенного иммунодефицита, умерли 120 человек. Это меньше, чем в предыдущие годы, но ненамного.

Климашевский рассказал, что для облегчения выявления случаев заражения со следующего года планируется реализовать идею самотестирования на ВИЧ: подобные тесты будут предлагаться населению по символической цене со всеми необходимыми инструкциями. Ведется активная работа и с семейными врачами, так как зачастую именно эти специалисты, зная своих пациентов, могут выявить группы риска и направить потенциальных зараженных на прохождение теста.

Помимо всего прочего специалист отметил необходимость повышения уровня культуры и просвещения населения по проблемам заражения ВИЧ, а также решения проблемы скрытой дискриминации больных.

Бороться нужно не с инфицированными людьми, а с самой болезнью. Для этого необходимо избегать специфических для инфекции рисков, при малейших подозрениях и возможности заражения проходить тестирование на выявление инфекции, сознательно относиться к своей жизни и здоровью.

Больше информации по данной теме можно узнать передаче Atitudini.

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova