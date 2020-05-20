Рынок жилья в Молдове после пандемии: упадут ли цены на покупку квартир

Как изменится рынок жилья после после снятия режима чрезвычайного положения, корреспондент Sputnik Молдова выяснял у экспертов.

КИШИНЕВ, 20 мая - Sputnik. Когда ряд ограничений в Молдове снят после чрезвычайного положения, многие граждане вновь вернулись к вопросу о необходимости приобретения жилья, средства на которое копили не один год подряд. Но немногие из потенциальных покупателей недвижимости спешат отдавать свои "кровные" за заветные квадратные метры. Некоторые жители страны заняли выжидательную позицию. Корреспондент Sputnik Молдова выяснял: оправданы ли такие действия ?

Во время карантинных ограничений, по словам собеседника, многие граждане страны решили выждать и не подвергать свое здоровье рискам, не заниматься осмотром объектов недвижимости, предпочтя это сделать позже, когда вирусная угроза станет менее отчетливой.

"Вряд ли в ближайшее время цены на квартиры в республике вырастут. Более детально оценить обстановку на рынке недвижимости удастся лишь тогда, когда он в полной мере возобновит свою работу так, как это было до пандемии", - уточнил эксперт.

Существенно снизившийся за последние месяцы спрос на квартиры и дома может продолжиться – десятки тысяч граждан Молдовы вернулись с заработков из-за рубежа домой, у них нет постоянного источника доходов. В таких условиях брать кредиты в банках на приобретение жилья отважится не всякий.

"Строительные компании, конечно, понесут потери от вынужденной частичной заморозки рынка купли-продажи недвижимости, ведь они в значительной степени завязаны на кредитах. Поскольку активных продаж в отрасли сейчас не наблюдается, застройщики могут продолжить нести значительные убытки", - резюмировал Остафийчук. © Sputnik / Miroslav Rotari Молодые люди более активно покупают квартиры в Молдове - подробности

В условиях кризиса, спровоцированного пандемией коронавируса, страдают многие отрасли бизнеса, однако сектор продаж недвижимости находится в более стабильном положении - застройщики не спешат снижать цены, несмотря даже на падающий спрос. Такое мнение в эфире радиостудии Sputnik Молдова высказал экономический эксперт Роман Киркэ.

По мнению аналитика, у компаний-застройщиков сейчас нет мотивов к снижению цен, поскольку они могут подождать. Пусть потенциальный покупатель недвижимости не совершит сделку сегодня или в ближайшее две недели, но карантинные ограничения через некоторое время могут быть сняты, а возведенные квадратные метры жилья останутся на месте.

"Отрасль недвижимости обладает рядом преимуществ. Приобретение жилья - важный этап в жизни семьи. Такие крупные инвестиции можно и отложить на несколько месяцев. И если сегодня в Молдове некоторые отрасли бизнеса терпят небывалые убытки, торговля недвижимостью предполагает долгосрочные инвестиции, а финансовое планирование в таких компаниях рассчитано надолго", - заявил собеседник.

Более того, по мнению эксперта, мировая пандемия коронавируса может подтолкнуть десятки тысяч граждан Молдовы не возвращаться на заработки в европейские страны. В таких условиях рынок недвижимости в Молдове лишь выиграет - спрос значительно возрастет, а застройщики могут сыграть и на этом факторе.

Но вряд ли цены возрастут, поскольку перечисления от наших соотечественников из-за рубежа снижаются , а страна может войти в период длительной экономической стагнации, заключил эксперт.

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