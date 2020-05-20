Мэр Кишинева объявил войну коррупции: подписан договор с НАЦ

В примэрии Кишинева намерены бороться с коррупцией, для этого руководство муниципия заключило специальное соглашение о сотрудничестве.

КИШИНЕВ, 20 мая - Sputnik. Руководители кишиневской администрации и Национального антикоррупционного центра заключили соглашение о сотрудничестве, сообщил журналистам в среду градоначальник молдавской столицы Ион Чебан.

Как отметил мэр, сотрудники НАЦ будут контролировать деятельность сотрудников примэрии, чтобы не допустить случаев коррупции.

"Все те, кто работает в примэрии, должны знать, что деятельность этого ведомства прозрачна, корректна и не допускает коррупции. В связи с этим, многие вещи мы пытаемся перевести на цифровые платформы, начиная с разрешений на строительство", - пояснил глава Кишинева.

Он подчеркнул, что "если бы не защита персональных данных, в каждом кабинете установили бы камеры видеонаблюдения с прямым подключением в НАЦ".

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Директор Национального антикоррупционного центра Руслан Флоча отметил, что соглашение поможет искоренить феномен коррупции из городской администрации и в целом изменит представление людей о работе муниципальных властей.

В ближайшее время сотрудники НАЦ начнут проверку всех подписанных документов примэрии, все это для того, чтобы предотвратить попытки мошенничества.

"Для НАЦ приоритет подписывать подобные соглашения с государственными ведомствами. Это дает нам право и возможность оказать всем помощь и проконсультировать по поводу некоторых регламентов, чтобы добиться полной прозрачности", -пояснил Флоча.

Ранее администрация примэрии Кишинева подписала соглашение о сотрудничестве с Национальным органом по неподкупности.

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