В Молдове продолжают восстанавливать памятники героям, павшим за свободу

В республике полным ходом идет восстановление памятников советским солдатам и офицерам, которые погибли, освобождая республику от гитлеровцев.

КИШИНЕВ, 20 мая - Sputnik. В рамках мероприятий, посвященных 75-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, по инициативе правления Славянской правозащитной организации "Вече" и примэрии села Голерканы Дубоссарского района, 30 мая состоится торжественный митинг, посвященный открытию восстановленного воинского памятника-захоронения с останками павших советских воинов.

На гранитных плитах сельского мемориала восстановят фамилии и имена всех уроженцев этого населенного пункта, которые ушли на фронт и не вернулись. © Sputnik / ТРАНСЛЯЦИЯ ЗАВЕРШЕНА: Минута молчания в память о погибших в ВОВ

Золотыми буквами будут написаны имена 123 человек, которые принимали участие в Великой Отечественной войне, 51 из них ушли в Красную Армию именно из Голеркан.

Значительную помощь в восстановлении памятников героям ВОВ оказывает Посольство России в Молдове. С июня до конца сентября в республике восстановят еще 8 сельских мемориалов, расположенных над братскими могилами советских воинов-освободителей.

На изготовленных гранитных плитах будут увековечены имена более трех тысяч павших советских воинов, в том числе семи Героев Советского Союза.

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