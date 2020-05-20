Дело с ароматным дымком: молдавские курильщики должны быть готовы к этому

В Молдове запретят продажу некоторых видов табачной продукции, причиной тому - соблазн для молодых людей попробовать сигареты с ароматизаторами.

КИШИНЕВ, 20 мая - Sputnik. В Молдове с рынка табачных изделий республики полностью могут исчезнуть ментоловые сигареты. В законодательство внесена поправка, она соответствует положениям директивы Европейского Союза о табаке. Продавать ароматизированные сигареты не будут и в приграничных магазинах "duty-free".

Направлены ограничительные меры на обеспечение безопасности детей и подростков, охране их здоровья.

Но и в законодательных ограничениях есть прореха. Тинейджеры смогут найти альтернативу ароматизированному табаку, меры противодействия курению не затронули сектор торговли электронными сигаретами и добавками к ним. На мировом уровне, включая и Всемирную организацию здравоохранения, пока нет четкой позиции о вреде "вейпов" для здоровья.

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