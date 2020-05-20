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Подготовка школ к новому учебному году

Районные школы Молдовы готовят для дистанционного обучения: детали

© Sputnik / Илья Питалев
Общество
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Sputnik
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20200520/30308444/shkoly-strany-gotovyat-dlya-distantsionnogo-obucheniya-detal.html

Ремонт районных школ ведется на 11 стройплощадках страны. До начала нового учебного года будут реконструированы еще шесть учебных заведений, сообщили в Министерстве образования, культуры и исследований.

Кишинев, 20 мая - Sputnik. Шесть школ в районах Молдовы будут реконструированы, а еще несколько учебных заведений оснастят техникой для дистанционного обучения. Об этом сообщает Министерство образования, культуры и исследований.

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© CC0 / Pixabay / jackmac34
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Инвестиции, направленные на помощь районным школам, отремонтированным в рамках проекта "Реформа образования в Молдове", помогут им справиться с новыми вызовами, возникшими из-за пандемии коронавируса и обеспечить учебные заведения страны техникой, необходимой для проведения образовательного процесса в онлайн-режиме. 

"Объем инвестиций в реконструкцию и модернизацию общеобразовательных учреждений республики, предусмотренных проектом "Реформа образования в Молдове", является беспрецедентным. В районных школах еще никогда не было такого масштабного процесса трансформации”, - подчеркнул министр образования Игорь Шаров.

На данный момент ремонт районных школ ведется на 11 стройплощадках страны. До начала нового учебного года будут реконструированы еще шесть учебных заведений.

Также до конца года в рамках проекта продолжится дистанционное обучение психопедагогов. Курсы обучения преподавателей и руководителей школ, запланированные на лето, перенесены на 2021 год.

Проект "Реформа образования в Молдове", финансируемый Всемирным банком, запланирован на период с апреля 2013 по июнь 2020 года.

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