Кишиневской прокуратуре тесно: куда переедет целое ведомство

На данный момент столичная прокуратура сталкивается с нехваткой кабинетов, а также помещений для канцелярии и архива.

КИШИНЕВ, 20 мая - Sputnik. Кишиневская прокуратура поменяет адрес. Кабинет министров на очередном заседании в среду утвердил проект закона о передаче помещений в зданиях по улице Армянской с номерами 94 и 96 в распоряжении ведомства.

В общей сложности столичным дознавателям предоставят порядка полутора тысяч квадратных метров площадей.

Как поясняют авторы законодательной инициативы, сейчас кишиневская прокуратура не располагает достаточным местом для полноценной работы.

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"Острая нехватка пространства (кабинетов для прокуроров, помещений для канцелярии, для архива и др.) нарушает правила, касающиеся безопасности материалов и уголовных дел. Критическая ситуация заставляет искать площади, которые бы соответствовали потребностям функционирования учреждения", - говорится в пояснительной записке к проекту закона.

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На данный момент центральный офис Кишиневской прокуратуры находится по адресу Штефан Чел Маре, 73. В декабре 2018-го года после ремонта здания, занимающего весь квартал между улицами Армянской и Болгарской, в него переехали и Генеральная прокуратура Молдовы, Высший Совет прокуроров, прокуратура по борьбе с организованной преступностью и особым делам.

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