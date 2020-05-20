Нет взяткам и гонкам на дорогах - в муниципии Кишинев прошел спецрейд

После трагического дорожно-транспортного происшествия, случившегося в центре столицы и унесшего жизни двоих людей, в городе и близлежащих поселках у владельцев автомобилей проведена проверка документов.

КИШИНЕВ, 20 мая - Sputnik. Офицеры Службы внутренней безопасности и борьбы с коррупцией при МВД Молдовы проводят в столице рейд, целью которого стало информирование автоводителей о необходимости соблюдения правил дорожного движения и недопустимости дачи взяток постовым, которые патрулируют движение на трассах.

Так, 19 и 20 мая сотрудники полиции составили 263 протокола о нарушениях правил дорожного движения, в отношении 5 граждан страны были возбуждены уголовные дела - их уличили в вождении в нетрезвом виде.

Также с ряда машин с иностранной регистрацией были сняты номерные знаки за нарушение сроков их нахождения на территории Республики Молдова.

В соответствии с положениями статей 241 и 228 Кодекса об административных правонарушениях, было начато следствие в отношении двоих автомобилистов, участвовавших в незаконных гонках на улицах Кишинева.

Сотрудники МВД заверили граждан, что впредь будут предпринимать более серьезные проверки и действия, чтобы обезопасить жизнь и здоровье людей от возможных опасностей и рисков, которые могут подстерегать всех на трассах столицы.

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